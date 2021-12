Vitória bate o ABC e abre contagem para o acesso

É lição decorada na cartilha de todo torcedor rubro-negro que, a julgar pelos números das edições anteriories com sistema de pontos corridos, o Vitória precisará acumular no mínimo 65 pontos para sacramentar a sua classificação na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na tarde deste sábado, 6, diante de um Barradão mais uma vez abrigado por um bom público, com gol de Elton, o rubro-negro bateu o ABC por 1 a 0 e, em tendo reafirmado a sua condição de líder, agora com 60 pontos ganhos, ficou ainda mais perto de garantir a sua volta à elite do futebol nacional.

Em 2009, na mais disputada dentre as edições com o novo formato, o Atlético-GO assegurou a quarta colocação com 65 pontos. Em 2007, o próprio Vitória, também em quarto, conseguiu subir com 59. Se a média de pontos for mantida na atual temporada, o Leão precisará somar mais cinco pontos nos dez jogos que ainda lhe restam no percurso final do torneio.

No próximo sábado, 13, o time baiano vai até o Estádio Durival de Britto para encarar o Paraná. Na sequência, terá ainda pela frente o ASA e o Atlético-PR no Barradão, o CRB fora, o São Caetano em casa, o Bragantino fora, o América-MG em Salvador, o Guaratinguetá e o Joinville fora de casa e fechará a participação na Série B dentro de casa, contra o Ceará.

Com a derrota no Barradão, o time abcdista se manteve perto da zona de rebaixamento, na 15ª posição, com 33 pontos ganhos. No G-4, na cola do líder Vitória, estão, respectivamente, o Criciúma, com 58 pontos, o Goiás, com 55, e o São Caetano, com 52. Em quinto está o Atlético-PR, com 49, seguido pelo Joinville, que tem 48 pontos.

Desordem rubro-negra - Levado pelo objetivo de retomar a liderança que fora perdida para o Criciúma na noite da última sexta-feira, 5, o técnico Paulo César Carpegiani deliberou por começar o jogo contra o ABC com Elton e Dinei na linha de frente rubro-negra.

Mas a dupla, assim como o setor de meio campo, não esteve em sintonia com as melhores investidas de ataque da equipe e, em maior proporção, foi responsável pelo empate sem gols amargado pelo torcedor rubro-negro na primeira etapa. Contudo, embalado pela energia das arquibancadas, o Vitória se impôs sobre o time visitante e, mesmo entre altos e baixos, dominou o jogo.

Embora tenha pressionado desde o primeiro minuto, o Leão chegou com maior contundência somente aos 12 minutos: Gilson cruzou à meia altura pelo lado esquerdo e Elton se antecipou para desviar; Andrey, no susto, salvou o ABC. Três minutos depois, Pedro Ken ganhou disputa na grande área e quase marcou, mas Andrey defendeu com o rosto.

Aos 19 minutos, a torcida chegou a ensaiar o grito de gol, mas faltou perna a Elton e o rebote provocado por uma bomba disparada da entrada da área por Pedro Ken não foi aproveitado pelo centroavante. Dez minutos depois, um susto: Diego Clementino invadiu a grande área e tocou na saída de Deola, mas mandou por cima. Aos 40, Elton se enroscou com Guto na grande área e, caído no gramado, pediu pênalti; o árbitro Leandro Vuaden negou.

Triunfo na raça - No segundo tempo do jogo, Carpegiani deu nova chance à dupla Dinei e Elton e, ao contrário do que a configuração tática do jogo recomendava, optou por mexer no meio campo: tirou Tartá e colocou Marquinhos, que entrou inicialmente com a função de imprimir maior velocidade pelo lado direito.

No decorrer da partida, a mudança do treinador se revelaria improdutiva, mas para a felicidade dos corações rubro-negros, trouxe alívio e euforia logo aos três minutos: o jovem atacante das divisões de base recebeu lançamento de Gabriel Paulista pelo lado direito e caprichou no cruzamento para a grande área. Elton, num raro momento de brilhantismo, fez valer o seu bom posicionamento e mergulhou para mandar a bola ao encontro das redes. 1 a 0.

Com o tento, o Leão cresceu e chegou perto de ampliar o escore, mas seguiu infeliz nas conclusões e, mais uma vez, teve que submeter o seu torcedor à aflição de aguardar pelo apito final para comemorar o placar mínimo em seu favor. Aos sete minutos, Uelliton aproveitou cruzamento de Pedro Ken e cabeceou com perigo, mas Andrey segurou. Um minuto depois, Elton quase marcou em outra cabeçada; Andrey espalmou.

O ABC passou a conquistar espaços e obrigou o Vitória a recuar. Mas o time potiguar levou perigo somente aos 36 minutos, com Diego Clementino, que buscou o ângulo esquerdo de Deola em chute colocado, mas mandou por cima. Em jogada semelhante, o atacante também tentou empatar aos 47, mas a bola desviou na zaga do Leão e foi para fora. Aos 49, Vuaden decretou o final do jogo e viu de perto a apaixonada torcida rubro-negra fazer mesuras ao líder da Série B.

adblock ativo