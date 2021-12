Vitória bate Náutico-RR, mas não elimina jogo da volta

O Vitória jogou fora uma vaga antecipada na segunda fase da Copa do Brasil que estava em suas mãos. O Leão bateu na quarta-feira, 13, o Náutico-RR, em Boa Vista, por 3 a 2, placar insuficiente para eliminar o jogo em Salvador.

A classificação foi embora aos 43 minutos do 2º tempo. O Rubro-Negro vencia por 3 a 1 àquela altura, quando o goleiro Fernando Miguel deu rebote e Romário descontou para o time roraimense.

Mas nada de criticar o camisa 1 do Leão: sem ele, poderia ter sido pior. Aos 27, Fernando Miguel defendeu um pênalti cobrado por Dudé. A penalidade foi marcada depois que Vinícius desviou a bola com a mão na pequena área.

O sufoco sofrido pelo Vitória no fim foi surpreendente se considerados os primeiros minutos do jogo. O Leão começou avassalador - como se esperava, afinal, de um time de Série A do Brasileiro contra um equipe semi-amador.

Marinho abriu o placar no primeiro ataque, com apenas três minutos. Recebeu na direita com liberdade, tirou dois marcadores e chutou. Aos 10, ele mesmo ampliou: o zagueiro Fabinho recuou mal para o goleiro e o atacante, esperto, se antecipou para marcar.

Equilíbrio

O que parecia que seria um atropelo mudou aos 35 minutos. Heitor, do Náutico, cruzou para a área e Vinícius desviou contra a própria meta.

A partir daí, o time roraimense se soltou. Começou a ameaçar o Rubro-Negro, que buscava o contra-ataque. Não favoreceram ao Vitória as atuações de Arthur Maia, Robert e Rafaelson, apagados no jogo. Não à toa, foram substituídos no 2º tempo.

Aos 27, como foi relatado, Fernando Miguel pegou um pênalti. Logo depois, aos 29, Marinho - destaque solitário da partida - recebeu de William Henrique na área e completou para o gol.

Seria o tento da classificação se o Náutico não tivesse descontado no finalzinho. Assim, a vaga na 2ª fase será decidida no próximo dia 27, uma quarta-feira, às 19h30, no Barradão. O Vitória pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1.

