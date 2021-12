Vitória bate Luverdense fora e segue líder da Série B

O triunfo foi suado, apesar do placar de 2 a 0, mas o Vitória conseguiu superar o Luverdense na noite desta terça-feira, 11, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com os gols de Vander (37 do 2º tempo) e Diego Renan (46 do 2º tempo), o rubro-negro conseguiu se manter por mais uma rodada como líder da Série B, com 34 pontos, mesmo número que o América-MG, mas com vantagem no saldo de gols.

Vitória volta a campo na sexta-feira, às 19h, contra o Santa Cruz, no Barradão. Já o Luverdense vai até Mogi, enfrentar o Mogi Mirim, no sábado, às 21h

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado. O Vitória buscava as jogadas pelas laterais, principalmente com Rogério, mas as chances não apareciam graças a zaga do Luverdense, que ganhava as bolas pelo alto e por baixo.

O lance mais claro de gol foi pelo lado do rubro-negro. Aos 15 minutos, Escudero arriscou de longe, a bola foi desviada e sobrou para Mattis que deu uma linda bicicleta, mas a bola foi para fora.

O Luverdense tentava aproveitar os contra-ataques, mas a lentidão do meio-campo beneficiava o Vitória.

O rubro-negro ainda Aos 29, Rogério deu um lindo passe para Elton, que abriu o marcador, mas o juiz anula marcando corretamente o impedimento.

Na saída de campo, jogadores reclamaram muito do calor em Cuiabá.

Segundo tempo movimentado

A etapa final começou como uma reprise do primeiro tempo. Vitória tinha domínio, mas não conseguia criar chances, enquanto o Luverdense não levava perigo.

Aos 6 minutos, Escudero chutou colocado e Edson fez uma defesa linda impedindo o primeiro gol do Vitória. Já aos 16, foi a vez de Gatito Fernandez fazer bela defesa após cabeceada á queima-roupa de Luis Eduardo.

O atacante do Luverdense perdeu outro gol aos 20, quando recebeu dentro da pequena área e chutou para fora. A partir daí, o Luverdense começou a pressionar o Vitória. Luis Eduardo, aos 27, recebeu a bola sozinho, com o gol aberto e chutou para fora.

O Luverdense ainda tentava cruzamentos na área do Vitória, mas Guilherme Mattis estava inspirado e conseguia tirar todas as bolas.

Wagner Mancini tentou o tudo ou nada colocando Vander e Jorge Wagner nos lugares de Flávio e Pedro Ken, respectivamente. E a dupla que entrou, marcou.

Aos 37, Jorge Wagner acertou um belo cruzamento para Vander que, sozinho, deu uma cabeçada certeira para o gol, sem chances para Edson.

Logo depois, o Luverdense quase empatou com Alípio, que tentou um chute de fora da área, mas a bola saiu longe do gol. Aos 42, Alípio de novo bate cruzado, mas a bola vai na arquibancada.

O Vitória conseguiu sacramentar o triunfo aos 46. Diego Renan recebeu na grande área, passou por zagueiro do Luverdense e bateu forte, a bola ainda bateu no goleiro Edson e entrou devagarzinho no fundo da rede.

