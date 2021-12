O grito preso na garganta, sufocado por um início de temporada tenebroso, foi solto no ar a plenos pulmões na tarde deste sábado, 21. Em um jogo digno de sua ótima campanha na Série B, o Vitória fez valer a força dos seus mais de 41 mil torcedores na Arena Fonte Nova e, com autoridade, venceu o Luverdense por 3 a 0, garantindo sua presença na elite do futebol brasileiro na temporada 2016.

Luiz Teles Vitória bate Luverdense e confirma retorno à Série A

A festa da torcida rubro-negra, que lotou o estádio nas cores vermelho e preto, já teria acontecido mesmo com um empate. Os gols de Escudero, Kanu e Élton serviram para abrilhantar ainda mais o dia de casa cheia e muita vibração, com direito a show do cantor Léo Santana ao fim da partida, em um palco montado dentro da própria Fonte Nova.

Com o resultado, o Vitória foi a 66 pontos, e fecha a penúltima rodada na 2ª colocação, não podendo mais ser alcançado pelo 5º colocado, o Bragantino, que chegou aos 60. O jogo de despedida da Série B será em Recife, contra o Santa Cruz, que também garantiu o acesso neste sábado ao vencer o Mogi Mirim, fora de casa, por 3 a 0. Neste domingo, 22, os jogadores do Rubro-Negro terão o dia de folga. A reapresentação está marcada para segunda-feira, 23, à tarde.

O jogo

O Vitória começou a partida com pouca desenvoltura, sem conseguir superar o ótimo posicionamento do sistema defensivo do Luverdense, que tentava assustar o Leão em contra-ataques, igualmente improdutivos. Quase não houve chances de gol na etapa inicial, marcada por muita pegada de ambas as equipes no meio-campo, mas com mútua lealdade nas disputas de bola.

Mas se o primeiro tempo deixou até alguns rubro-negros preocupados, já que Bragantino e Santa Cruz venciam seus jogos, na etapa final o Vitória entrou em campo com tudo. Já nos primeiros seis minutos, quase marcou duas vezes, com o goleiro Gabriel Leite operando um milagre após cabeceio de Guilherme Mattis, e Elton acertando a trave do goleiro mato-grossense.

De tanto insistir, o Leão merecidamente abriu o placar aos 15, com Escudero batendo falta no cantinho do imóvel goleiro. Golaço do craque do Vitória no campeonato.

O tento motivou a equipe, e quatro minutos depois, Kanu, o melhor em campo neste sábado, ampliou, após primeiro chutar prensado um cruzamento rasteiro vindo da direita, e depois tocar de biquinho para a rede. O torcedor já comemorava o acesso quando Élton aumentou o placar, aos 25, com um golaço de voleio, no rebote de um chutaço na trave de Escudero.

Depois disso, o Luverdense se entregou e o Vitória quase marcou mais um com Guilherme Mattis, no finalzinho do jogo. Ninguém se importou. Àquela altura, tudo o que se ouvia na Fonte Nova era o grito em coro da torcida: "Chora Tricolor que o sonho acabou, para a Série A sou eu quem vou!".

