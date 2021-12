Quando um time vence, mas recebe vaia da torcida no final do jogo, algo está errado. O Leão bateu o América de Natal, na quarta-feira, 18, no Barradão, mas não convenceu. O resultado foi uma torcida revoltada com a má exibição da equipe, que igualou o número de pontos do líder Mecão, mas perde no critério de desempate.

Com seis pontos, o Leão volta a jogar pelo Nordestão na próxima quarta, contra o mesmo América, mas desta vez na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Neste jogo, qualquer triunfo vale liderança do Grupo A. Antes, o Vitória atua no próximo sábado, contra o Colo-Colo, pelo Baianão. O duelo será no Barradão.

No duelo de quarta, o técnico Ricardo Drubscky resolveu sacar o capitão Escudero e colocar Jorge Wagner, que retornava de suspensão. Pelo menos nos primeiros 30 minutos de jogo, o Vitória passeava e parecia que conseguiria triunfo fácil. De tanto pressionar, chegou ao primeiro gol aos 14 minutos. Após Ednei tocar de cabeça na pequena área, Zé Antônio fez contra.

O time parecia tão empolgado que Neto Baiano pegou a bola de dentro do gol e correu para o meio-campo. Queria mais. Para assumir a liderança, o Vitória precisava de outros dois gols. O camisa 9 ainda acertou o travessão ao chutar da intermediária. Porém, o pesadelo da torcida começou após uma bola na trave de Thiago Potiguar, aos 30 minutos. Depois do susto, deu apagão coletivo no Leão.

O Vitória não acertava um passe simples. Neto Baiano teve duas boas chances, mas perdeu ambas. Jorge Wagner se arrastava em campo e nem Rogério empolgava a torcida. Mesmo assim, o América brincou de perder boas chances e o Leão foi para o intervalo ainda ganhando.

Moysés Suzart Vitória bate líder América-RN, mas não convence a torcida

Mudanças

Sem conseguir balançar a rede, Neto não retornou para a etapa final, dando lugar para Elton, que fez sua estreia. Mesmo assim, o mandante retornou no mesmo ritmo. Mas desta vez levou o castigo.

Aos dois minutos, o mesmo Thiago Potiguar que acertou a trave no primeiro tempo conseguiu marcar. Após falha de Ednei, a bola sobrou para o atacante do América estufar a rede. Três minutos depois, Vander perdeu a bola e deu contra-ataque para Max. De cara, o atacante perdeu a melhor chance da etapa final. Brilhou o goleiro Fernando, que faria mais dois milagres no decorrer do duelo.

Não satisfeitos, Amaral e Jorge Wagner falharam na saída de bola, mas novamente o Mecão não aproveitou. Drubscky resolveu colocar Escudero no jogo. Vaiado, Jorge Wagner até achou que ele sairia, mas o escolhido para deixar o campo foi Rogério.

Aos 15 minutos, um lance polêmico. Elton caiu na área e o árbitro assinalou penalidade. Porém, o auxiliar tinha levantado a bandeira alegando impedimento do atacante. Cinco minutos depois, outro pênalti. Desta vez Vander que foi derrubado. Jorge Wagner bateu e fez o segundo dele no ano. O atleta até tentou comemorar com a torcida, mas não evitou as vaias no final da partida. Triunfo com gostinho de derrota.

<GALERIA ID=19877/>

adblock ativo