Vitória bate lanterna e se isola na ponta do Grupo 2

Não foi uma partida para encher os olhos do torcedor. No entanto, o Vitória fez prevalecer sua força no Campeonato Baiano e, na noite desta quinta-feira, goleou o Serrano por 3 a 0, em Pituaçu. Dessa forma, 'curou' a 'ressaca' da goleada de 5 a 1 sofrida para o Ceará, pelo Nordestão.

O rubro-negro continua invicto e soma 13 pontos. É o líder isolado do Grupo 2, com quatro à frente do Vitória da Conquista. O próximo adversário do Leão é a Catuense, domingo, 9, em Alagoinhas.

Já o Serrano, que é o lanterna do Grupo 3 - tem um ponto -, receberá o Galícia.

O jogo

O primeiro tempo, tecnicamente fraco, foi daqueles de dar sono em qualquer um. O Vitória só chegou aos 18 minutos, quando William Henrique cruzou e Ayrton, de cara, cabeceou para fora.

Depois disso, o marasmo tomou conta do jogo e as duas equipes ficaram rodando a bola no meio-campo. Aos 40 minutos, Dinei invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Raphael: pênalti. Na cobrança, Juan mandou no canto direito e fez 1 a 0. Quatro minutos depois, Roberto cobrou falta e a redonda passou perto.

No segundo tempo, o Serrano voltou melhor e assustou nos primeiros minutos. Primeiro, com o chute de Marconi que Wilson espalmou. Depois, através de Fábio Azevedo, que mando pra fora.

Aos 25, José Welison cobrou escanteio e Alan Pinheiro emendou de primeira para Luiz Gustavo, de letra, fazer um bonito gol: 2 a 0. Quase perto do apito final, aos 41, William Henrique se enrolou na área e a redonda sobrou para Dinei limpar o goleiro e empurrar para a rede: 3 a 0 e festa nas arquibancadas. Após o último prego batido no caixão, foi só administrar o resultado e garantir mais três pontos.

