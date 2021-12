Vitória bate Flamengo e mantém vivo sonho da Libertadores

O Vitória derrotou o Flamengo por 4 a 2, na tarde deste domingo, 1º, no estádio do Barradão, em Salvador, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve vivo o sonho de disputar a Libertadores de 2014. O triunfo fez o leão chegar aos 58 pontos e subir uma posição na tabela de classificação (da sétima para a sexta posição), ficando um pontinho atrás do Goiás, quarto colocado.

No primeiro tempo, apesar das chances criadas pelas duas equipes, o Leão teve maior volume de jogo e chegou a perder um pênalti com o atacante Dinei no início do jogo. A chance desperdiçada, no entanto, não fez o atacante baixar a cabeça. Foi dele o primeiro gol do rubro-negro, aos 43 minutos. Mas o time carioca empatou, minutos depois, com Wallace, e ambas as equipes foram para os vestiários empatadas.

Na segunda etapa, o Leão voltou mais agressivo e garantiu a vitória com os gols marcados por Maxi Biancucchi, Marquinhos e Dinei, que anotou seu segundo tento. Pelo lado do Flamengo, o atacante brocador Hernane também chegou a marcar, mas não evitou a derrota fora de casa.

Na próxima rodada, em seu último compromisso no campeonato, o Leão joga fora de casa contra a equipe do Atlético-MG. O jogo decisivo será no estádio Independência, em Minas Gerais, no próximo domingo, 8, às 16h (horário de Salvador).

Para chegar a Libertadores, o Leão precisa vencer o Galo e torcer por um tropeço de Goiás (4º) e Botafogo (5º), concorrentes diretos do rubro-negro na briga pelo G-4, que também jogarão no mesmo dia e no mesmo horário. Enquanto o Esmeraldino recebe o Santos, no Serra Dourada, o Fogão encara o Criciúma, que luta contra o rebaixamento, no Rio de Janeiro.

Pênalti perdido e empate

Antes do jogo contra o Flamengo começar no Barradão, o atacante Dinei foi homenageado com uma placa por ter marcado, contra o Criciúma, na semana passada, o gol número 1000 do Vitória na história dos campeonatos brasileiros.

Com a bola rolando, as duas equipes equipes fizeram um jogo movimentado. Os times buscavam chegar ao ataque apostando nas jogadas em velocidade, mas o Leão tinha mais volume de jogo quando chegava.

Os donos da casa tiveram a primeira boa chance de inaugurar o marcador, com o pênalti cometido pelo goleiro Paulo Victor em Dinei. O atacante mesmo foi para a cobrança, mas mandou mal e viu o defensor do Flamengo defender.

Aos 26, não fosse o travessão, o Leão poderia ter marcado: após cruzamento na área, Marquinhos pegou a sobra e soltou a bomba. A bola desviou na defesa do Fla e explodiu no travessão, levantando a torcida do Leão nas arquibancadas.

Os torcedores rubro-negro só comemoram aos 43 minutos, quando Marquinhos recebeu passe de Renato Cajá e cruzou no capricho para Dinei. O atacante só teve o trabalho empurrar para o fundo das redes. Mas o Flamengo chegou ao empate minutos depois com Wallace: após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área com o jogador, que encheu o pé para empatar.

Autor do gol 1000 do Leão em campeonatos brasileiros, Dinei anotou 2 contra o Fla (Foto: Raul Spinassé | Ag. A Tarde)

Dinei, Marquinhos e Maxi garantem triunfo

No segundo tempo, o Leão tratou de ficar mais uma vez em vantagem logo aos dois minutos, quando Maxi Biancucchi marcou um golaço. Ayrton levantou na área e o argentino bateu de primeira, no ângulo: 2 a 1 Leão.

Enquanto os donos da casa seguiam pressionando após o segundo gol, os visitantes surpreenderam mais uma vez e, num vacilo da defesa adversária, marcaram mais um, aos 14'. Nixon, que havia entrado no lugar de Gabriel, fez grande jogada, cruzou na área e encontrou Hernane. Sem titubear, o "Brocador" empurrou para as redes, deixando tudo igual novamente.

Mas Dinei estava impossível. Dois minutos depois, após grande jogada de Juan, o atacante fez a torcida esquecer o pênalti perdido na primeira etapa e marcou seu segundo gol na partida, o terceiro do rubro-negro baiano: outra vez, Leão em vantagem.

O time carioca começou a tocar mais a bola pelo meio e, para evitar o revés, se lançou ao ataque, sobretudo com as investidas de Hernane e Nixon, mas não conseguia mais chegar ao gol. O Leão, por sua vez, sacramentou a vitória com uma bela jogada de ataque. Marquinhos tocou para Dinei, que fez o pivô dentro da área e devolveu para Marquinhos. O atacante rubro-negro bateu com categoria e fechou a conta no Barradão.

