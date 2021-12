Vitória bate Coritiba e volta a vencer no Brasileiro

Com o triunfo sobre o Coritiba por 2 a 1, na noite deste sábado, 13, no Barradão, o Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de duas derrotas seguidas, para o São Paulo e o Bahia. O rubro-negro mantêm vivo o sonho da classificação à Libertadores.

Na sua volta ao Barradão, depois de quatro partidas ausente, o Vitória se mostrou superior nos dois tempos da partida e venceu com gols de Marquinhos e Dinei. Este último, fez uma excelente partida. Além de marcar o seu gol, criou boas jogadas ofensivas.

O Leão chegou a 5ª posição, com 40 pontos, e está a apenas uma colocação do grupo de equipes que se credenciam a disputar a Libertadores do ano que vem. Até o complemento da rodada, o rubro-negro está a cinco pontos do G-4.

O Vitória continua sua maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, quinta-feira, 17, às 21 horas, novamente no Barradão. Já o Coritiba tem mais um desafio fora de casa. Dessa vez o coxa enfrenta a Ponte Preta, na quarta, 16, às 21 horas, no Moíses Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

Leão domina o jogo

O rubro-negro começou a partida como um legitimo mandante, encurralando seu adversário e marcando por pressão. E não demorou muito para o time baiano abrir o placar. Marquinhos, aos 11 minutos da primeira etapa, livre dentro da área, chutou cruzado e sem chances de defesa para Vanderlei.

O Leão continuou dominando o jogo e perdeu uma boa oportunidade de ampliar o placar com Marquinhos. O atacante frente a frente com o goleiro demorou para definir a jogada e chutou em cima do arqueiro do Coxa.

Mas o Coritiba não teve a mesma displicência do rubro-negro para finalizar suas jogadas e aos 45 minutos do primeiro tempo, Geraldo empatou o jogo em um belo chute no ângulo de Wilson.

Até os 25 minutos do segundo tempo, o jogo dava amostras que não seria desempatado, quando Dinei, livre de marcação, aproveitou rebote de William Henrique e fez o segundo gol do Leão na partida.

Daí para frente, o Vitória teve as melhores chances do jogo, perdendo lances incríveis, em contra-ataques desperdiçados por Marquinhos e William Henrique. Apesar da pressão, o Coritiba não levou muito perigo a meta de Wilson e o rubro-negro pode comemorar sua 11ª vitória no campeonato.

