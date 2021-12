O Coritiba tem sido o porto seguro do Vitória. No Brasileiro, competição na qual está na zona do rebaixamento, o Leão só venceu a equipe paranaense em seus últimos nove jogos. Nesta quinta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, pela estreia na Copa Sul-Americana, aliviou a má fase ao bater o Coxa por 2 a 1, de virada.

Vitória bate Coritiba de virada na Fonte Nova

Foi o duelo de ida da primeira fase do torneio continental, com confrontos nacionais. O retorno será na próxima quarta, em Curitiba. Antes - sem Marinho, suspenso - o Leão encara no domingo, pelo Brasileirão, o América-MG na mesma Fonte, onde ainda não perdeu como mandante.

Demora para engrenar

Acostumado com o Barradão, o Vitória parecia não se sentir em casa nos primeiros minutos de jogo. Tanto que as três chances inaugurais do embate foram criadas pelo Coxa.

Aos 11 minutos, o ex-rubro-negro Neto Berola acertou a rede pelo lado de fora. Três minutos depois, Kleber Gladiador foi parado pela defesa de Fernando Miguel. Aos 17, o chute prensado de Berola voltou a levar perigo.

O confronto só mudaria de panorama com um lance crucial: o pênalti marcado para o Leão por toque na mão de Evandro. O batedor oficial é Diego Renan, mas Kieza pegou a bola e, na cobrança, acabou carimbando a trave.

Apesar da jogada infeliz aos 22 minutos, o Leão se transformaria depois dela. Mesmo com sua indefectível baixa produção no meio-campo - que ainda tem no armador Cárdenas uma peça insossa -, o time ganhou em volume de jogo e poderia ter aberto o placar aos 29. Kieza se redimiu ao fazer bem o pivô e deixar o volante Marcelo na cara do gol. Wilson fez milagre.

No melhor momento do Vitória na partida, por ironia, o time terminou sendo vazado. Em boa trama pela direita com Kleber, o lateral Dodô cruzou na medida para Evandro se antecipar a Victor Ramos e chutar de primeira. O gol aconteceu aos 43 minutos, pouco antes de os jogadores do Leão saírem vaiados para o intervalo.

Sem se abalar, o Rubro-Negro manteve o domínio no começo da etapa complementar e, com menos de um minuto de bola rolando, Marinho testou Wilson em cabeçada. Aos quatro, Marinho recebeu toque de calcanhar de Cárdenas, arrancou e chutou para fora.

A partir daí, porém, o ânimo do Vitória arrefeceu e as chegadas ao ataque escassearam. Isso até, aos 20 minutos, Cárdenas ser acionado na área e derrubado pelo goleiro Wilson. Desta vez Diego Renan cobrou e não decepcionou.

Quatro minutos depois, Kieza finalmente desencantou. Ele aproveitou o cruzamento de Diogo Mateus e a furada bizarra de Luccas Claro para marcar apenas seu segundo gol em dois meses. Se não mandou para o espaço a crise, a vitória serviu ao menos para deixar os ares da Toca do Leão mais amenos.

