Vitória bate Ceará fora e é o novo líder da Serie B

O Vitória não jogou bem, mas fez o básico para levar a melhor sobre o Ceará na tarde deste sábado, 8, na Arena Castelão, quebrando um jejum de cinco jogos sem triunfar sobre o tradicional adversário nordestino.

Com o resultado, o rubro-negro baiano foi a 31 pontos e assumiu a liderança da Série B com os mesmos pontos e saldo de gols do Bahia, mas levou a melhor no número de gols marcados.

O Vitória faz o último jogo do turno na próxima terça-feira, 8, às 20h30, contra a Luverdense na Arena Pantanal

Ceará perdido

O jogo começou equilibrado e quem teve a primeira chance de marcar foi o Ceará. Aos 7 minutos, Ricardinho cobra falta na área, a bola passa por todo mundo e entra no gol. O problema é que o lance era de dois toques. Juiz, corretamente, anulou o gol.

Mas quem botou a bola pra dentro, e valeu, foi o Vitória. Em bela jogada, Elton encontra Escudero sozinho na área e toca, o argentino domina e chuta cruzado, sem chances para Tiago.

Dois minutos depois, um golaço. Escudero roubou a bola e tocou para Elton, que tocou de calcanhar para Rogério acertar um belo chute colocado e ampliar o marcador.

Depois do segundo gol, o treinador do Ceará, Marcelo Cabo, se desespera e coloca mais dois atacantes no time, fazendo o Vovô jogar com três atacantes. Mas a falta de qualidade do time não assustava o Vitória e deixava claro porque o time do Ceará é o último colocado da Série B.

Vitória acomodado

O rubro-negro baiano voltou acomodado com a partida. Recuado, tentou esperar o Ceará para aproveitar os contra-ataques. Aos 19, quase o time ampliou o marcador. Diego Renan cruzou rasteiro para Elton que chutou de primeira em cima do goleiro Tiago.

O Vovô assustou aos 21 minutos com Mazola e Júlio César arriscando de fora da área. Vendo que o Vitória estava perdendo espaço, Mancini colocou Amaral no lugar de Rhayner e Vander no de Rogério, mas quem fez o gol foi o Ceará. Aos 32, Júlio César cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou Gatito Fernandes.

Ceará passou a pressionar ainda mais. Aos 36, quase empata a partida. Fernandinho cabeceou à queima-roupa e Gatito Fernandes fez bela defesa.

O jogo continuou até o final com o Ceará tentando, mas sem conseguir empatar a partida.

