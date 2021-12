Vitória bate Ceará e termina 1º turno como líder da Série B

Dá até para gritar "é campeão!", torcedor rubro-negro. Nesta sexta-feira, 24, o Vitória fez jus à fama de carrasco da Série B e bateu o Ceará por 3 a 1, de virada, em pleno Estádio Presidente Vargas. Com o sétimo triunfo fora de casa no campeonato, o Leão volta à liderança da tabela e conquista uma marca invejável: campeão simbólico do primeiro turno, com direito à melhor campanha da história da Segunda Divisão.

Todos sabiam que a partida em Fortaleza era difícil, e o Ceará fez por merecer tanto respeito. Mota abriu o placar para o time da casa, aos 11 minutos do primeiro tempo, convertendo pênalti cometido por Victor Ramos. Porém, William tratou de deixar tudo igual no placar ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, devolvendo a esperança aos rubro-negros.

No segundo tempo, o Vitória demonstrou autoridade e foi em busca de mais uma virada. Élton deixou o Leão à frente aos 7 minutos, após jogada de Willie; e Pedro Ken, após jogada de Gílson, ampliou aos 20, decretando assim a superioridade rubro-negra na casa do adversário.

Com mais um triunfo, o Vitória chegou aos 44 pontos e ultrapassou o Criciúma na ponta da tabela, terminando assim o primeiro turno na liderança isolada da Série B. De quebra, a equipe de Paulo César Carpegiani alcançou uma marca inédita: a melhor campanha da história da competição, com 14 triunfos, dois empates e três derrotas em 19 jogos.

Se o título do primeiro turno é apenas simbólico, o Vitória terá na próxima terça-feira, 28, mais uma dura batalha pelo título do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O rubro-negro recebe o Barueri, no Estádio do Barradão, às 19h30, abrindo turno decisivo da competição nacional. No mesmo dia, o Criciúma visita o Guaratinguetá, porém às 21h50.

Reação na hora "H" - Se tem uma missão difícil no futebol brasileiro, é vencer o Ceará no Estádio Presidente Vargas. Empurrado por sua torcida, o alvinegro cearense partiu para cima nos primeiros minutos de jogo. Aos 6 minutos, Paulo Sérgio deu o primeiro susto, cruzando na área; Victor Ramos desviou antes de Itamar.

Aos 11, o zagueiro do rubro-negro vacilou, e derrubou Mota dentro da área. Pênalti. O próprio Mota se posicionou para a cobrança e deixou o Ceará na frente do placar: 1 a 0. Até aquele momento, o Leão buscava o ataque com timidez, esbarrando sempre na boa defesa alvinegra.

O gol inaugural do Vozão chacoalhou as duas equipes. O Ceará respondeu de forma violenta, com seus jogadores recebendo punidos com o cartão amarelo. O Vitória, por sua vez, foi para o ataque. Aos 34, Gílson fez bela jogada pela esquerda e cruzou alto na área; Élton se posicionou para cabecear, mas Daniel Marques chegou primeiro e afastou.

Aos 37, não teve jeito. O mesmo Élton recebeu na área e, desta vez, fez papel de garçom: girou para cima da marcação e deu um presente para William, à queima-roupa, fuzilar o gol de Fernando Henrique. Tudo igual no placar, a poucos minutos do intervalo, para deixar o jogo aberto.

Vitória soberano - O técnico PC Gusmão agiu rápido e voltou para o segundo tempo com um time mais ofensivo. Robert e Robston, ex-Bahia e Vitória, respectivamente, entraram para deixar o Ceará mais ofensivo. O comandante alvinegro não sabia que estava, assim, cometendo um erro crucial. Jogando no contra-ataque, o Leão demonstrou o já habitual domínio como visitante.

O Vozão começou melhor. Robert cabeceou uma bola perigosa aos 4 minutos, que passou raspando na trave. Aos 7, numa jogada de contra-ataque, o Vitória respondeu na medida exata. Willie deixou a marcação para trás pela direita e cruzou rasteiro na área, onde Élton, bem posicionado, colocou o Leão na frente do placar. 2 a 1!

A vantagem deu tranquilidade ao Vitória para administrar o resultado. A equipe baiana chegava em momentos pontuais, como aos 16, quando Nino Paraíba disparou pela direita e lançou na área; Daniel Marques cortou quando William se aproximava. Aos 20, Gílson disparou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Cheio de técnica, Pedro Ken dominou, tirou o zagueiro e chutou na saída de Fernando Henrique. Golaço do Leão, 3 a 1.

Para não fazer feio, o Ceará partiu para cima nos minutos finais, tentando salvar o resultado em casa. Aos 30, quase deu certo: Robert chutou na saída de Deola, mas o goleiro rubro-negro praticou uma linda defesa, com a ponta do pé, salvando o Leão. Depois daquele lance, estava claro de quem seria a alegria no final do jogo: Vitória, mais do que nunca, líder da Série B.

adblock ativo