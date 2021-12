Faltou comunicação ou mesmo atenção ao Vitória na noirte deste domingo (13). Tudo bem que o Rubro-Negro bateu o Botafogo-PB no Barradão pela Copa do Nordeste, mas o problema é que foi por apenas 1 a 0. E o placar magro custou caro.

Vitor Villar Vitória bate Botafogo-PB por placar magro e cai para 2º no Nordestão

Com o resultado, o Leão caiu para o 2º lugar no Grupo E do Regional, atrás do Sergipe no saldo de gols. Ambos têm 10 pontos, mas o Gipão tem um tento a mais. Se tivesse feito 2 a 0, o Vitória seria líder no número de gols marcados.

O placar se torna intragável porque o Vitória perdeu não um, mais dois pênaltis na etapa inicial; o primeiro com André Lima, aos seis minutos, e o outro com Patric, aos 46. Alan Costa fez o único gol da partida aos 16 do 1º tempo.

O 1 a 0 fica ainda mais irritante porque o Leão, talvez sem saber da peculiaridade do grupo, tirou o pé na etapa final e apostou no contra-ataque.

Apenas os líderes de cada chave têm vaga garantida na 2ª fase. Os três melhores segundos colocados também passam, mas o Leão é hoje o pior entre eles. Para se redimir, pelo menos o Vitória encara o Sergipe na última rodada, na quarta-feira, 22 – mas o duelo será em Aracaju.

O jogo

Ontem, o Vitória de Argel Fucks encontrou mais uma adversário trancado e que abriu mão da posse de bola. Mas, diferentemente de jogos até recentes, o Leão soube envolver e ser letal na hora certa – pelo menos na primeira etapa.

O problema foi o desperdício de chances. Logo aos seis minutos, Pineda foi calçado na área. Pênalti que André Lima cobrou no canto direito e Michel Alves fez bela defesa.

Dez minutos depois, o Leão mostrou eficiência num lance que Argel adora, a bola aérea. Kanu escorou cobrança de escanteio na marca do pênalti e Alan Costa abriu o placar desviando na segunda trave.

Aos 23, Michel Alves levou novamente a melhor sobre André Lima. Patric cruzou da direita e o camisa 99 soltou uma ‘bomba’ de cabeça. Mesmo assim, o goleiro pegou.

Aos 45, outro pênalti, e desta vez o Vitória contou até com uma ‘ajudona’ do árbitro. Euller tropeçou em Walber na área e o juiz marcou a penalidade. Patric, que havia convertido no empate com o Vasco, na última quinta, mandou uma pancada no travessão.

Com o Botafogo virtualmente eliminado, Argel, talvez sem saber o resultado do jogo do Sergipe – que venceu o América-RN por 2 a 0 – tentou aplicar um jogo mental no adversário: recuou sua equipe, entregou a bola para o Belo e buscou o contra-ataque.

Péssima escolha. O Leão fez uma etapa terrível, muito abaixo do que a torcida esperava. Até puxou bons contra-golpes, mas desperdiçou todos sem capricho no passe final.

Por volta dos 30, parte da torcida começou a xingar Argel. Para colocar David – algo natural, já que jogava no contra-ataque – o técnico preferiu tirar Kieza. André Lima, exausto, ficou até o final em campo e sequer tocou na bola.

Para resumir como o 2º tempo foi feio, basta dizer que não houve lances de perigo de nenhuma das partas. E o Vitória, mais uma vez, apesar de vencer, recebeu vaias da torcida no apito final.

Vitória 1 x 0 Botafogo-PB - 5ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste 2017

Gols: Alan Costa, aos 16 minutos do 1º tempo.

Vitória: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias e Zé Welison (Uillian Correia); Pineda, Gabriel Xavier (Cleiton Xavier) e Kieza (David); André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Botafogo-PB: Michel Alves; Walber (Gustavo), Plínio e Bruno Maia; Lito Guerreiro (Fernandinho), Djavan, Fernandes, Sapé (Marcinho) e Roger; Rafael Oliveira e Wanderson. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA).

Árbitro: José Washington da Silva.

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Fabrício Leite Sales (trio de Pernambuco)

Cartões amarelos: Kieza, Alan Costa, Gabriel Xavier e Kanu (Vitória); Walber, Wanderson e Sapé (Botafogo-PB).

Público pagante: 6.734 pessoas

Renda: R$ 45.396,00

