Vitória bate Bahia de Feira por 1 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Baiano

Num jogo morno e de jogadas com pouca criatividade por parte das duas equipes, o Vitória bateu, neste domingo (19), o Bahia de Feira por 1 a 0 no Joia da Princesa, e mantém os 100% de rendimento no Campeonato Baiano.

Dessa forma, o Leão soma 12 pontos no torneio em quatro jogos com quatro triunfos, e se dedica à Copa do Brasil, quando enfrenta o Bragantino na quarta-feira (22). Já o Tremendão, nono colocado com apenas quatro pontos somados, vai ter bastante tempo para se recuperar, já que só entra em campo novamente no próximo dia 5, contra o Galícia.

O técnico Argel Fucks resolveu voltar ao time que estava atuando como titular nesse início de temporada. As exceções foram o zagueiro Kanu, o lateral direito Zé Welison e o atacante André Lima, que jogaram na última partida mas que começaram a partida no Joia da Princesa.

Com isso, Argel cumpriu o que disse quando adiantou que queria rodar o time titular mais uma vez, e que gostaria de testar Kanu fazendo dupla com Fred na zaga.

No primeiro tempo ficou claro para o Vitória que ele enfrentaria uma equipe bem diferente do que aquela que levou uma sonora goleada do Bahia por 6 a 0. Com a defesa bem arrumada e jogando mais no contra-ataque, o Bahia de Feira conseguiu segurar as principais investidas do Rubro-Negro, que, mesmo sem marcar, dominava a posse de bola.

Aos três minutos, o Vitória fez sua primeira finalização e teve gol anulado por falta de André Lima, que cabeceou no braço do goleiro Rudi.

Aos seis minutos, Kieza aparece pelo lado esquerdo e cruza para André Lima, muito marcado na área. Cleiton Xavier tenta pegar o rebote da bola, mas é desarmado pela zaga do Bahia de Feira.

O time de Feira de Santana também pressionava: em jogadas de contra-ataque e se valendo pelos espaços deixados no lado direito da defesa do Vitória, apostava nas bolas aéreas e em chutes de fora da área, mas sem levar perigo ao gol de Fernando Miguel.

A partir do momento em que o Vitória mostrou que tinha dificuldade para finalizar, o Tremendão começou a gostar do jogo e foi se impondo. Aos 25 minutos, Kanu desperdiçou escanteio ao mandar a bola para fora, e a chance seguinte de gol foi do time da casa, mas sem sucesso para abrir o marcador. Sem conseguir desviar da marcação no meio de campo, o Vitória só conseguia chegar na área em jogadas pelas laterais.

O primeiro gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Ao receber a bola de Cleiton Xavier, que chegou pela direita, Kanu marcou aos 47 minutos em lance polêmico. Inicialmente, a arbitragem deu que a bola bateu na trave, mas passou da linha. “Eu nem vi a bola, por isso não comemorei logo. É bom fazer gol logo no primeiro tempo”, disse o zagueiro.

Os jogadores do Tremendão saíram insatisfeitos com a arbitragem. Os atletas queriam que o juiz tivesse marcado pênalti quando Alex Galinho caiu em choque na área.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos, um gol mal anulado do Bahia de Feira causou tensão entre os jogadores do Tremendão e a arbitragem. Após chute de Wesley defendido por Fernando Miguel, Menezes pega a sobra de bola e empurra para o gol. O bandeirinha sinalizou impedimento de Wesley, mas o jogador 'recebeu' a bola de cabeceada de Cleiton Xavier, o que não caracterizaria impedimento.

Mesmo sem gol validado, o Vitória se assustou e passou a pressionar mais o time da casa, mas só conseguiu levar real perigo em jogadas isoladas. Numa dela, Paulinho recebe belo passe de Zé Welison pela direita e manda uma bomba para fora. Em seguida, Cleiton Xavier, também pela direita, cruza para Kieza, que manda de cabeça para fora. Num lance de contra-ataque do Bahia de Feira, Geferson quase faz um favor ao Bahia de Feira e se livra da bola chutando com força para o gol de Fernando Miguel. A bola, por sorte, passa por cima do gol.

A partida perde intensidade, e os lances mais importantes começam a surgir a partir dos 30 minutos, quando entra em campo Dátolo, substituindo Cleiton Xavier. Dátolo e Pineda conseguem organizar boas jogadas e procuram o toque de bola no meio campo, mas as finalizações continuam sendo um problema. No final, foi mais fácil para o Vitória jogar mais recuado e administrar a posse de bola até o fim do jogo.

"Esse é o espírito da competição. Sabemos que enfrentar o Vitória ia ser difícil. Estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido. No último jogo contra um grande passamos vergonha. Esse é o espírito", opinou Fausto, do Bahia de Feira.

“Criamos bastantes oportunidades, faltou a bola ter entrado. O time jogou bem, vem em uma crescente. Estamos no caminho certo, seguimos com o pé no chão”, avaliou Cleiton Xavier.

VITÓRIA 1 X 0 BAHIA DE FEIRA

VITÓRIA: Fernando Miguel; José Welison, Kanu; Fred; Geferson; Willian Farias; Uillian Correia; Cleiton Xavier (Dátolo); David (Pineda); Kieza; André Lima (Paulinho)

Técnico: Argel Fucks

BAHIA DE FEIRA: Rudi; Cal; Menezes; Lucas; Fausto; Dio; Janderson; Alex Galinho (Rafinha); Marclei; Wesley; Marquinhos

Técnico: Barbosinha

GOLS: Kanu, aos 47 minutos do 1º tempo

LOCAL: Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA)

ÁRBITRO: Jailson Macêdo Freitas

ASSISTENTES: Jucimar dos Santos Dias e Dijalma Silva Ferreira Júnior.

CARTÕES AMARELOS: Cal (Bahia de Feira)

PÚBLICO: 3.355 (total)

RENDA: R$ 63.860,00

