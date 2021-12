Vitória bate Atlético-GO por 2 a 0 na estreia da Copa São Paulo

O Vitória estreou com triunfo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, 3, jogando no estádio Salvador Russani, em Atibaia-SP, o Leãozinho venceu o duelo diante do Atlético-GO por 2 a 0.

O Rubro-Negro abriu o placar logo aos 26 do primeiro tempo, com gol contra marcado por Silva. Na segunda etapa, Hércules ampliou para 2 a 0.

O Vitória lidera o Grupo 12, com 3 pontos ganhos. Na outra partida do grupo, realizada também nesta terça, ABC-RN e Atibaia-SP empataram em 1 a 1.

A equipe baiana tentará manter a boa fase nesta quinta, 5, às 16h, quando pega o ABC-RN, em Atibaia, pela segunda rodada da primeira fase da Copinha.

