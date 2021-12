Mais de cinco mil rubro-negros foram ao Barradão para ver a primeira partida do Vitória em 2017 na noite desta quarta-freira, 18. O amistoso contra o Atlântico foi uma atração e tanto. Além de presenciar o triunfo de virada do Leão sobre o Tubarão, por 2 a 1, a torcida pôde ajudar o Martagão Gesteira – renda de R$ 44.628,00 foi revertida para o hospital.

Tiago Lemos Vitória bate Atlântico no primeiro jogo do ano

Agora, o Leão terá uma semana de preparação antes do jogo de estreia pela Copa do Nordeste, na próxima quinta, 26, contra o Sergipe, no Barradão.

O jogo

O ritmo de amistoso parece ter atrapalhado Fernando Miguel, que, logo no ínicio do primeiro tempo, soltou a bola após cobrança de escanteio nos pés de Júnior. Aí, o atacante só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Após a falha do goleiro, o Vitória amassou o adversário. Pisculichi bateu duas vezes para o gol. Na primeira, dentro da grande área, acertou a zaga. Na segunda, tentou jogar a redonda na gaveta, mas a bola passou ao lado direito do gol de Gutierrez.

Ainda na etapa inicial, Cleiton Xavier e Euller entraram nos lugares de Pisculichi e Geferson, respectivamente. A aparência do gramado não estava legal por causa de um problema com a irrigação, mas a bola rolou perfeitamente. Só faltava caprichar.

Na etapa final, Argel Fucks promoveu várias modificações (detalhes na ficha acima), e os espaços começaram a aparecer para o Vitória. Cleiton Xavier perdeu gol incrível, sem goleiro, depois de tabelar com David.

A pressão surtiu efeito aos 31 minutos, quando Cleiton Xavier se redimiu do gol perdido e acertou o canto direito do goleiro do Atlântico com um bom chute da entrada da área.

Três minutos depois, Euller encheu o pé da marca do pênalti e virou a partida para deixar a torcida vermelha e preta satisfeita.

Destaque para Jhemerson, jovem meia que quase desistiu do futebol. O jogador entrou bem e participou dos dois gols do Vitória na partida.

Vitória 2 x 1 Atlântico - Amistoso

Local: Barradão

Quando: Quarta-feira, 18, às 20h

Gols: Junior (ATL); Cleiton Xavier, Euller (VIT)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Erick de Araújo Silva e Marcus Vinicius Ferreira de Souza

Vitória - Fernando Miguel (Wallace); Norberto (Salino), Fred (Ramon), Alan Costa (Vinicius) e Geferson (Euller); Willian Farias (Bryan Bacca), Ullian Correia (Marcelo), Pisculichi (Cleiton Xavier) e Gabriel Xavier (Cárdenas); David (Jhemerson) e Kieza (Pineda). Técnico: Argel Fucks.

Atlântico - Gutierrez; Michel, Cassio, Luiz Fernando e Pedro Henrique; Diego, Rogério Rios, Ramon Santos e Miro Bahia; Hugo e Junior. Técnico: George Santos.

