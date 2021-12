Vitória bate ASA e chega aos 63 pontos na Série B

Com dois gols no segundo tempo, o Vitória não apresentou um futebol dos melhores, mas dominou toda a partida e derrotou o ASA por dois a zero nesta terça-feira, 16, no Barradão, pela 30ª rodada da Série B.Elton abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Willie, já nos acréscimos, determinou o placar final da partida.

O resultado levou o rubro-negro baiano aos 63 pontos, pontuação que mantêm o Vitória na segunda posição, devido ao triunfo do Criciúma em casa por 2 a 0 sobre o ABC. Já a distância para o Atlético-PR, quinto colocado, primeiro time fora do G-4, também continua a mesma: oito pontos, agora faltando oito jogos para o final do campeonato.

O Vitória está perto atingir a marca dos 66 pontos, pontuação apontada pelos matemáticos como suficiente para garantir o acesso para a Série A em 2013. E o número pode ser atingido na próxima rodada, quando o rubro-negro enfrenta justamente o quinto colocado, Atlético-PR, no sábado, 20, às 16h, no Barradão.

Já o ASA está na 13ª posição, com 37 pontos, onze acima da zona de rebaixamento. Na 31ª rodada, o time de Arapiraca o recebe o Ceará na sexta-feira, 19, às 19h30.

O jogo - Na primeira etapa, o torcedor que foi ao Barradão viu um Vitória com pouco brilho em campo, que apesar de dominar a partida, não conseguia converter a superioridade em lances claros de gol, apostando em muitos lances aéreos, porém ineficientes em sua maioria.

A única vez que o goleiro Gilson realmente foi exigido aconteceu aos 12 minutos, quando contou com a sorte e depois evitou o gol primeiro gol rubro-negro. Após escanteio, Victor Ramos tocou de cabeça e o zagueiro do ASA tirou em cima da linha. No rebote, Elton chutou e Gilson fez boa defesa.

Na volta para o segundo tempo, o resumo da partida continuava o mesmo: Vitória dominava, tentava chegar pela bola aérea e esbarrava na defesa do ASA. Até que aos 11 minutos, em um contra-ataque o ASA teve sua melhor chance no jogo com Alexsandro, ao ficar frente a frente com Deola, chutando em cima do goleiro rubro-negro.

Logo após o lance, o técnico Carpegiani mudou o time: sacou o apagado Marquinhos e o volante Michel (que cortou a cabeça em um lance no primeiro tempo), colocando Arthur Maia e Willie em campo.

As trocas surtiram efeito. Aos 16 minutos, Uelliton perdeu boa chance após cruzamento na área. Mas dois minutos depois, aos 18, Elton abriu o placar, após boa tabela com William. O atacante apareceu sozinho na área e chutou para o gol. Gilson ainda defendeu no primeiro chute, mas não conseguiu evitar o gol no rebote da jogada.

Após marcar, Carpegiani tirou William e colocou o volante Rodrigo Mancha, para reforçar o meio de campo. O ASA não chegou a pressionar, mas quase marcou aos 38 minutos, quando o atacante Rogério Maranhão acertou a trave do goleiro Deola.

Quando o juiz deu quatro minutos de acréscimos, parecia que estava prolongando a tensão do torcedor que foi ao Barradão. Mas o que poderia parecer sofrimento virou alívio. O jovem Willie, que entrou no segundo tempo, aproveitou um chute do goleiro Deola e marcou o gol que determinou o placar final da partida.

