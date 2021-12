No primeiro jogo após a renúncia do seu presidente e a vexatória eliminação nas quartas de final do Campeonato Baiano, o Vitória mostrou equilíbrio emocional em campo, evolução tática e melhor futebol. Derrotou o América-RN por 1 a 0 na quinta-feira, 27, em Natal, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

O Rubro-Negro já havia vencido o time potiguar duas vezes na fase de grupos, por 2 a 1 e 3 a 1. Agora só precisa empatar a partida de volta, às 16h de domingo, no Barradão. Gol como visitante serve como critério de desempate.

O classificado disputará a semifinal com o vencedor do confronto entre o Ceará - que ganhou por 2 a 0 em Pernambuco - e o Salgueiro.

Eliano Jorge Vitória bate América-RN e fica mais perto da semifinal

"A gente vem de derrota no Campeonato Baiano (2 a 0 para o Colo Colo em casa), o grupo está cabisbaixo", admitiu o atacante Neto Baiano no intervalo, na quinta. "Mas o time está bem", avaliou. De fato, o Vitória atuava com consciência, se impondo, com autoconfiança e arriscando lances de efeito na Arena das Dunas.

Neto, aliás, deu assistência para o gol de Vander, banho de cuia, passe virando o rosto e toque de calcanhar. Catimbou, bateu, apanhou, fez cera e liderou os colegas. Lutou até sair, aos 40 minutos do segundo tempo.

Quase o mesmo time

Em sua segunda partida pelo Leão, o treinador Claudinei Oliveira repetiu quase todos os titulares, à exceção de Euller, que perdeu o lugar para Mansur na lateral esquerda.

Roberto Fernandes armou novamente o Alvirrubro de maneira ofensiva, mas, a metade do primeiro tempo, perdeu um dos seus principais atletas, o meia-atacante Thiago Potiguar, que sofreu uma lesão muscular, sozinho.

A esta altura, o Rubro-Negro dominava as ações. Os times se alternaram em domínio territorial, sem muitas oportunidades de gol. Na melhor chance do Vitória, aos 39 minutos, o volante Flávio tabelou e saiu na cara de Busatto, mas seu toque sutil parou no goleiro.

Aos 48, cobrado escanteio para o América, a bola bateu no artilheiro Max, que estava sozinho na pequena área, diante do gol escancarado.

Pressão potiguar

Os donos da casa voltaram do intervalo bem melhores. Mais incisivos, foram se empolgando e sendo empurrados pelos torcedores.

Com um minuto do segundo tempo, o Leão se salvou por muito pouco. O meia Cascata chutou, a bola carimbou a trave, rebateu no goleiro Fernando Miguel e passou pouco acima do travessão.

O time baiano teve serenidade para suportar a pressão e esfriar o adversário. Eficiente, chegou ao gol. Da esquerda, o capitão Jorge Wagner lançou Neto Baiano, que deu passe para o meia-atacante Vander, na área, balançar a rede, aos 11 minutos.

O Vitória tentava ditar o ritmo do duelo para evitar ser encurralado. Aos 20, Vander e Neto Baiano desperdiçaram chances claras.

Claudinei tomou precauções defensivas aos 25, trocando Vander pelo volante Luiz Gustavo. Aos 46, a bola beijou o travessão rubro-negro. Um minuto depois, o zagueiro Flávio Boaventura assustou, de cabeça, novamente. Em campo, o Leão vai avançando.

adblock ativo