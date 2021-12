Vitória bate América-MG, espanta crise e agora é vice-líder

Após a sequência de resultados negativos nos dois últimos jogos disputados, o Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Num jogo emocionante, com oito gols, o Leão derrotou o América-MG por 5 a 3 na noite desta terça-feira, 6, no estádio do Barradão, em Salvador, em partida válida pela 35ª rodada da Série B, espantou a crise e assumiu a vice-liderança.

Com o triunfo, o Leão chegou aos 69 pontos ganhos, um a mais que o Criciúma, que foi derrotado em casa pelo São Caetano por 2 a 0, e dois a menos que o líder Goiás, que empatou com o Boa Esporte em 2 a 2. A vantagem para o Azulão, primeiro time fora do grupo dos quatro primeiros, segue em cinco pontos. O América-MG permanece na nona colocação, com 50 pontos.

O jogo, que marcou a estreia do novo treinador rubro-negro, o recém-contratado Paulo César Gusmão, foi movimentado. E quem esperava que o despretensioso time mineiro, que, sem chances de acesso e nem risco de rebaixamento, facilitasse a vida do time baiano, se enganou. Na primeira etapa, o América-MG fez um jogo equilibrado e conseguiu segurar o time da casa. Com gols de Nino Paraíba (Vitória), aos 11, e Fábio Júnior (América), aos 16, as equipes foram para os vestiários com o empate.

Na etapa complementar, o Leão voltou mais agressivo e foi superior. Pelo lado do Vitória, William marcou de pênalti aos 5 minutos e Willie fez dois golaços, um aos 16 e outro dois minutos depois. O outro tento do leão foi marcado por Nino, aos 46. No América-MG, Rodriguinho marcou aos 33 e Fábio Júnior, aos 39.

Na próxima rodada, a 36ª e antepenúltima, o Vitória vai até São Paulo encarar o time do Guaratinguetá, no sábado, 10, às 16h20 (horário de Brasília), no estádio Dario Rodrigues Leite. No mesmo dia, o América-MG jogará contra o ABC, no Independência, em Minas Gerais, às 17 horas.

Também no sábado, o líder Goiás jogará contra o Barueri, no Serra Dourada, e o Criciúma encara o América-RN, no Nazarenão. Um dia antes, na sexta-feira, 9, jogam ASA x Atlético-PR (Estádio Municipal de Arapiraca) e São Caetano x Boa Esporte (Anacleto Campanella, em SP).

América dificulta - Pressionado pela queda de rendimento e pelos resultados negativos nos últimos jogos, o Vitória entrou em campo nesta noite para tentar espantar o princípio de crise diante do despretensioso América-MG. O Leão teve a primeira grande chance logo aos 5 minutos da primeira etapa: após jogada dentro da área, o atacante William foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o voltante Uelliton pegou mal e mandou para fora, arrancando vaias da torcida rubro-negra presente no Barradão.

Cinco minutos depois, as vaias se transformaram em gritos de alegria: após boa jogada pela direita, Nino Paraíba tentou duas vezes até acertar um chute cruzado e abrir o marcador. A bola ainda raspou no goleiro Neneca antes de morrer no fundo da rede: Leão 1 a 0. Porém, quem esperava um América apático, se enganou. O time mineiro também criou boas oportunidade e conseguiu o empate aos 17 minutos. Após cruzamento de Marquinhos Paraná, o atacante Fábio Júnior subiu de cabeça na área e mandou no canto de Neneca, igualando o marcador.

Aos 24 minutos, o time mineiro, não fosse o vacilo de Ewerthon, poderia ter virado o jogo: o atacante recebeu livre, na cara de Deola, mas adiantou muito a bola e permitiu o corte do goleiro do leão. A resposta do Vitória veio aos 32: Michel arriscou de longe e assustou o goleiro Neneca. A bola passou a direita do gol.

Leão se impõe - No segundo tempo, PC Gusmão preferiu não voltar com o voltante Uelliton, substituindo-o Fernando Bob. Mais agressivo que o adversário, o Leão não demorou para ficar novamente em vantagem no marcador. Aos 4 minutos, após lançamento, Willie invade a área e é derrubado pelo goleiro Neneca: pênalti. Na cobrança, William bateu com força e não deu chances para o goleiro americano: Vitória 2 a 1.

O Leão seguia pressionado, até que o atacante Willie surpreendeu: aos 16 minutos, após arrancada pela direita, o jogador bateu forte da intermediária e acertou na veia. A bola foi no canto de Neneca: 3 a 1. O torcedor do Leão ainda vibrava nas arquibancadas quando Willie apareceu novamente e marcou mais um golaço: dessa vez, o atacante, após jogada individual pelo lado direito, cortou o zagueiro adversário e, na saída de Neneca, deu uma cavadinha por cima do goleiro: Vitória 4 x 1 América.

No América, o também estreante Cláudio Prates trocou o atacante Ewerthon por Rodrigo Pimpão e o meia Gilberto pelo também meia Júnior Timbó. As alterações fizeram efeito e o time mineiro marcou mais dois gols, um com Rodriguinho (aos 33), que fez da intermediária após rebote de Deola, e outro com Fábio Júnior (aos 39), que marcou de pênalti, deixando a torcida do Leão apreensiva nas arquibancadas. Porém, aos 46, Nino Paraíba apareceu mais uma vez e, após fazer um carnaval na defesa mineira, com direito a drible no goleiro Neneca, marcou o segundo dele no jogo, o quinto do Leão.

