Vitória avança à semifinal do Baianão Feminino

O time feminino do Vitória garantiu no sábado, 24, uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. As Leoas golearam o Flamengo de Feira por 8 a 0 no Barradão.

Com 20 minutos de jogo, o Vitória já vencia por 2 a 0. Roqueline, Dan, Milena e Ronaldinha também balançaram as redes. A atacante Valéria marcou quatro gols.

"Estou muito feliz por marcar quatro vezes nessa fase decisiva. Quero agradecer ao time por ter me recebido tão bem, o que me faz ter mais tranquilidade para trabalhar e dar o meu melhor", disse Valéria, por meio de nota divulgada pela assessoria do clube.

O adversário do Leão da Barra na próxima fase sairá do duelo entre Jequié x São Francisco. Feira de Santana x Ypiranga e Lusaca x Conquista disputam as outras vagas das semifinais.

