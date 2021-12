O Vitória poderia perder por até um gol de diferença, mas não ligou para a vantagem e atropelou a Juazeirense por 3 a 0, nesta quinta-feira, 21, no Barradão, para garantir a vaga na final do Campeonato Baiano. Na decisão, o rubro-negro enfrentará o arquirrival Bahia, que na quarta, 20, se classificou ao bater o Fluminense de Feira por 2 a 0. As partidas acontecem no dia 1º e 8 de maio.

Teófilo Henrique Vitória atroplea Juazeirense e final do Baianão terá Ba-Vi

O jogo

Nos primeiros minutos, a Juazeirense foi para cima do Vitória mostrando que queria a classificação para a final, mas pecava no último passe. Foram três oportunidades pelos lados do campo, mas que não foram concluídas pelos erros de passe.

O Vitória respondia no contra-ataque, mas também sem muito perigo. Depois dos 15 minutos, o Leão conseguiu ter mais posse de bola e deu uma esfriada no jogo, já que o resultado, no momento, o classificava para a final.

A grande chance do jogo foi do Rubbro-Negro aos 31 minutos com Vander. Após erro na saída de bola do Juazeirense Marinho recupera a bola, avançou e toca para Vander. Dentro da área, sem marcação, ele chutou torto.

O jogo desde o começo foi pegado e com muitas faltas. Só no primeiro tempo, foram distribuídos 5 cartões amarelos: 3 para a Juazeirense e 2 para o Vitória.

O rubro-negro continuou no controle da partida, mas não ameaçava muito, apenas nas cobranças de faltas que a zaga do Cancão de Fogo afastava sem problemas.

Vitória dominou

O começo do 2º tempo foi muito parecido com a etapa inicial, com a Juazeirense indo para cima. A tática quase deu certo e, logo após a saída de bola, o Cancão de Fogo quase marcou. Sassá recebeu livre na ponta direita e chutou cruzado, a bola bateu na trave e voltou nas mãos do goleiro Fernando Miguel.

Mas a euforia do Juazeirense durou pouco e, aos 11 minutos, o Vitória abriu o placar. Diego Renan cobrou lateral, Kieza desviou de cabeça e Amaral emendou de primeira um chutaço.

Pouco depois, aos 15min, Amaral deu um belo passe para Diego Renan, que matou na coxa e, da entrada da área, chutou no canto esquerdo do gol de Tigre: 2 a 0.

Depois de sofre o segundo gol, a Juazeirense pouco fez em campo. Já o Vitória continuou a pressionar. E, aos 21 minutos, Victor Ramos após cobrança de escanteio de Dagoberto, estreante do dia, mandou de cabeça para o fundo das redes e sacramentou de vez a classificação na finalíssima do Estadual.

