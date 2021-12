Vitória atropela o Fla e põe uma mão na vaga para a final do Brasileirão sub-20

O time sub-20 do Vitória goleou o Flamengo por 6 a 1, no Barradão, na noite desta quinta-feira, 27, e conseguiu um bela vantagem na partida de ida da semifinal do Brasileirão da categoria.

Os gols do Leãozinho foram marcados por Eron (3), Paulo Vítor, Rafael e Bruno, enquanto Klebinho descontou para os visitantes (confira os gols abaixo).

Como resultado, o Rubro-Negro baiano está com a vaga na decisão praticamente garantida. O jogo da volta será realizado na próxima quarta, 3, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Da Redação

