O enorme abismo que existe no futebol baiano entre as duas principais equipes do estado e as pequenas mostrou-se mais assustador que o normal na noite de nesta quarta-feira, 5.

De um lado estavam os reservas de um Vitória já classificado, e como líder, para as semifinais do Campeonato Baiano. No outro figurava o Fluminense de Feira, time que se destaca com campanha bem superior à dos demais ‘nanicos’ e havia iniciado a rodada na segunda posição.

Ainda assim, não houve espaço nem para iniciar uma conversa. Disposto a mostrar serviço, o ‘time B’ do Leão massacrou. Goleou por 6 a 0 e, há quatro dias do primeiro Ba-Vi do ano, provou ter força no seu elenco. Desta forma, o Vitória, com um empate no clássico de domingo, assegura o direito da vantagem (decidir em casa e faturar o confronto mesmo com igualdade no somatório das partidas de ida e volta) até uma eventual decisão. Nas semi, usa seu benefício diante do Vitória da Conquista.

Daniel Dórea Vitória atropela Flu de Feira e vai com moral para o clássico

Gols em profusão

Desde o início o Rubro-Negro demonstrou uma superioridade impressionante contra um rinal que anunciava-se como promissor. Contando principalmente com a habilidade do garoto Jhemerson, a presença de espírito de André Lima e o ímpeto do chileno Pineda, o Vitória foi enfileirando gols de maneira tranquila.

Tanto que não houve pressa. A abertura do placar aconteceu apenas aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Jhemerson fez boa jogada individual, driblou marcadores e ganhou também na raça para servir o centroavante André Lima. Ainda fora de forma, ele não conseguiu concluir da melhor forma, parou na defesa de Jair, mas aproveitou o rebote.

Inaugurado o marcador, as coisas ficaram bem mais fáceis para o Leão. Logo aos 33 minutos, Euller puxou contra-ataque em alta velocidade e tocou para Pineda balançar a rede em chute cruzado.

Destaque da partida, Jhemerson voltou a atuar como garçom aos 44. Ele avançou pela direita e, ao perceber a chegada do homem-surpresa na área, caprichou no lançamento. O volante Bruno Ramires dominou no peito e fez o primeiro rascunho da goleada, que iria dobrar na etapa complementar.

Desanimado, o Flu pouco tentava. A torcida parecia ser apenas pelo apito final do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, o que, para azar do Touro, ainda estava longe de ocorrer quando o Vitória chegou ao quarto gol. Aos 11 minutos, Euller cobrou falta com precisão para Pineda, de cabeça, mandar mais uma bola para o fundo da rede.

Já em ritmo de treino e tendo de se adequar às substituições que fazia o treinador Argel Fucks, o Rubro-Negro começou a trocar mais passes, o que não é de seu feitio. Mesmo assim, ainda houve brecha para castigar a meta defendida por Jair. Aos 28 minutos, Jhemerson contribuiu com nova assistência. Em outra invasão pelo lado esquerdo da defesa do Flu, ele encontrou André Lima na área. Em bela finalização de primeira, o veterano de 31 anos chegou ao seu oitavo gol na temporada – é vice-artilheiro da equipe, só atrás de Kieza (9).

Para a noite terminar completa, faltava apenas o gol da joia Jhemerson. E ele saiu justamente em uma das raras jogadas na qual o atacante parecia que não iria participar. Paulinho arrancou e tocou para André Lima, que, em cavadinha, acertou o travessão. No rebote, o garoto de 20 anos pegou bonito de direita para sacramentar o 6 a 0.

Vitória 6 x 0 Flu de Feira - 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 5, às 20h30

Gols: André Lima, aos 27’, Pineda, aos 33’, e Bruno Ramires, aos 44’ do 1º T; Pineda, aos 11’, André Lima, aos 28, e Jhemerson, aos 33’ do 2º T

Público: 2.780 pagantes

Renda: R$ 14.602,00

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Djalma Silva Ferreira Junior e Edevan de Oliveira Pereira

Cartões amarelos: sem cartões

Vitória - Caíque, Leandro Salino (Norberto), Vinícius (Euller), Fred e Euller; Bruno Ramires (René), Uillian Correia e Jhemerson; Pineda, Paulinho e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Fluminense de Feira - Jair, Edson, Igor, Alysson (Eduardo) e Deca; Rogério, Ebinho (Daniel Rezende), Jorge Wagner e Fernando Sobral (Alexandre); João Neto e Janeudo. Técnico: Jorge Santos.

