Vitória atinge a marca de 10 mil sócios torcedores

O Vitória atingiu neste domingo, 5, a marca de 10 mil sócios-torcedores no programa Sou Mais Vitória (SMV). Em menos de duas semanas o clube teve um aumento de quase 40% em associados.

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, assumiu o clube no dia 24 de abril, na ocasião o Leão tinha cerca de 7.200 sócios-torcedores. As promessas de reformulação do futebol, enxugar contas e levar o Vitória de volta à série A, trouxe ao torcedor a renovação do ânimo para acreditar nas propostas do mandatário.

O Vitória oferece aos torcedores planos que vão de R$ 25 a R$ 100. O atendimento acontece no Shopping Capemi, na loja oficial Barradão e através da internet. O atendimento no Shopping Center Lapa está suspenso.

adblock ativo