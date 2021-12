Vitória atende sindicato e reintegra jogadores afastados

Os jogadores afastados pelo Vitória no dia 12 de abril serão reintegrados à equipe após exigência do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia (Sindap-BA). Juninho, Benítez, Wesley, Erick, Maurício Cordeiro, Cleber, Thales, Jeferson e Gabriel Silva estavam treinando separadamente do elenco principal.

Em entrevista a uma rádio local, Ronaldo Passos, diretor jurídico da Sindap, falou sobre o processo que irá reintegrar os atletas. “Essa questão é uma aberração, que foi feita arbitrariamente pelo Vitória em relação ao afastamento dos atletas para treinaram em horário separado do restante do elenco. Juridicamente, o que acontece nessa situação é o assédio moral do trabalhador. Isso é passível de uma demissão indireta. Fizemos o procedimento de protocolo, na qual primeiro a gente tenta resolver administrativamente. (O advogado) Manoel Machado informou que essa situação foi revertida e nosso pedido foi atendido", pontuou Ronaldo.

Os nove atletas agora voltam aos treinos com o restante do elenco, porém continuam fora dos planos do Vitória.

