Vitória assina com novos laterais nesta terça-feira

Considerando-se o elenco que iniciou a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, uma das principais queixas do torcedor do Vitória é a falta de boas opções nas laterais para substituir Nino Paraíba e Mansur.

Nesta segunda-feira, 1, a diretoria rubro-negra deu mostras de que estava atenta ao clamor das arquibancadas: anunciou a contratação do lateral-direito Daniel Borges, que estava no Botafogo-SP, e do lateral-esquerdo João Paulo, ex-Mogi Mirim.

A dupla chegará à Toca do Leão nesta terça-feira, 2, para se submeter a exames médicos e em seguida assinar contrato com o time baiano.

Histórico - Daniel foi considerado uma das boas revelações do Campeonato Paulista 2013. Nas últimas semanas, chegou até a ser especulado pelo Bahia.

Aos 20 anos, o lateral-direito, revelado pelo próprio Botafogo-SP, começou o ano como reserva na equipe. Porém, com seguidas grandes atuações, logo se tornou titular. No fim, terminou o estadual com quatro gols e como o destaque do time. No Leão, Daniel Borges disputará posição com Nino Paraíba, já que Marcos foi dispensado.

João Paulo, por sua vez, tem carreira mais longa. Foi revelado no Fluminense e também já defendeu Figueirense, Ponte Preta, Náutico e Criciúma, além do Mogi Mirim.

Mesmo assim, o lateral-esquerdo é jovem: tem somente 22 anos. Ele chega para brigar pela posição com Mansur e Danilo Tarracha, que vêm apresentando rendimento irregular.

João Paulo atuou todo o Campeonato Paulista como titular. Porém, ainda não havia jogado nas duas primeiras rodadas da Série C, pois vinha lesionado.

Daniel Borges e João Paulo são os primeiros reforços do Vitória desde quando o time entrou em intertemporada por causa do recesso do Brasileirão.

