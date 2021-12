Vitória assina com goleiro por três anos; João Gabriel garante volta por cima

Após ser titular nos últimos cinco jogos do Brasileirão 2018, o goleiro João Gabriel acabou caindo nas graças dos torcedores do Vitória depois das boas atuações. O clube adquiriu os direitos econômicos do jogador, que assina por três temporadas. O contrato do arqueiro acabaria no fim de 2018, mas a torcida pedia a permanência do atleta.

“É importante para o ano de 2019 começar com a renovação de João, que teve uma excelente temporada, soube esperar seu momento e quando esse momento apareceu soube aproveitá-lo. É uma esperança muito grande”, disse Ricardo David, presidente do Vitória.

João foi revelado pelo rubro-negro baiano em 2011 e rodou alguns clubes do Brasil até retornar a Salvador. O goleiro passou pelo Volta Redonda, Grêmio Barueri, ABC, Paysandu, entre outros. Nas redes sociais, o arqueiro afirmou que o Vitória é gigante e que o clube irá dar a volta por cima.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo