A raça de Alípio e o oportunismo de Kieza - que marcou em todos os três jogos neste Campeonato Brasileiro da Série A - evitaram que o Vitória perdesse para o América-MG e arracaram o empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 25, no campo do Horto, em Belo Horizonte.

Edmilson Ferreira Vitória arranca empate diante do América-MG no Horto

Com o resultado, o Leão chegou a quatro pontos e ocupa o 14º lugar. No próximo domingo, 29, na Arena Fonte Nova, o rubro-negro baiano tem mais um mineiro pela frente: o Atlético.

O jogo

A partida no primeiro tempo teve muitas faltas e poucas chances de gol, principalmente por parte do Vitória, que sequer exigiu alguma defesa do goleiro João Ricardo.

Uma única oportunidade de marcar teve o América, aos 28 minutos, quando Hélder bateu cruzado, Fernando Miguel espalmou a bola para frente e Victor Rangel, de frente para o gol, mandou para fora.

As duas equipes tiveram de fazer alterações por causa de contusões. Primeiro, o Coelho perdeu o zagueiro Alison, entrando Artur no seu lugar. Depois foi a vez de Tiago Real sentir após uma pancada e foi substituído por Dagoberto, no Leão.

No segundo tempo, o jogo cresceu em emoção. Na saída errada de Willian Farias, Victor Rangel desceu livre pela esquerda e passou com açúcar para Rafael Bastos, que demorou para concluir e foi desarmado por Fernando Miguel.

Antes de sentir a coxa direita e ser substituído por Alípio, Marinho fez bela jogada, mas adiantou demais a bola e João Ricardo defendeu.

Quem não faz toma. Hélder tocou na entrada da área para Victor Rangel limpar a zaga rubro-negra e mandar colocado no canto direito de Fernando Miguel.

Um minuto depois, Norberto fez falta no autor do gol do Coelho. Como já havia recebido amarelo, ele foi expulso.

Em outro lance do América-MG, Fernando Miguel fez uma grande defesa no chute cruzado de Danilo. Na sequência, Diego Renan, de falta, também assustou o goleiro do Coelho.

E, aos 39 min, o Leão não desperdiçou a chance. Alípio ganhou de Leandro Guerreiro e, mesmo caído, tocou para Kieza, que aproveitou a falha de João Ricardo e mandou no ângulo, empatando o jogo para o Vitória.

Brasileiro Sub-20

Pelo Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória recebe nesta quinta, 26, no Barradão, às 15h, a visita do Atlético-PR. Na estreia, o Leãozinho perdeu para o Botafogo, no Rio, por 2 a 1.

adblock ativo