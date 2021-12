Vitória arranca empate contra lanterna e segue em situação delicada

O Vitória segue a sua luta contra a zona de rebaixamento. Neste domingo, 4, o Rubro-Negro ficou em situação delicada após empatar com o Paraná por 1 a 1, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 32ª rodada do Brasileirão. Alex Santana, para os mandantes, e Léo Ceará marcaram os gols da partida.

Estadão Conteúdo e Redação

O resultado não foi nada bom para o Vitória, que chega a 34 pontos, ainda rondando a zona de rebaixamento. Já os paranaenses seguem na lanterna com 18 pontos, podendo ser rebaixados ainda nesta rodada. O time não vence há 18 jogos, ou seja, quase um turno inteiro.

O jogo

O jogo mal havia começado quando o Paraná levou perigo pela primeira vez. Após boa troca de passes, Jhonny Lucas rolou para o meio da área e encontrou Alex Santana, que bateu de primeira e carimbou o travessão do goleiro Ronaldo. O Vitória tentou responder em seguida. Benítez arrancou pela esquerda e cruzou para trás. Arouca apareceu para finalizar, mas René cortou a trajetória da bola e mandou para escanteio.

Toda emoção do primeiro tempo ficou apenas nos minutos iniciais. Os dois times tiveram enorme dificuldade para criar e exageraram nos erros de passe, especialmente no campo de ataque. Quem quebrou o marasmo da partida foi Alex Santana. O meia apareceu de surpresa novamente para finalizar cruzamento rasteiro. A bola tinha endereço, mas Aderllan colocou a cabeça para salvar o Vitória.

Os baianos voltaram para o segundo tempo com uma nova postura, pressionando o adversário, em busca da vitória. Aos sete minutos, Erick teve oportunidade de marcar. Ele girou em cima da marcação dentro da área, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Em seguida, Ruan Renato apareceu livre para cabecear e errou o alvo.

Em sua primeira subida ao ataque após o intervalo, o Paraná abriu o placar. Aos 14 minutos, Andrey tabelou com Rafael Grampola e encontrou Alex Santana livre pelo lado esquerdo. Em velocidade, o meia adiantou a bola e finalizou firme, sem chances para Ronaldo. Foi o primeiro gol marcado pelo ataque paranista desde o dia 1.º de outubro.

O Vitória foi para o tudo ou nada no restante do segundo tempo, mas seguiu com dificuldades para criar, mesmo com as entradas de nomes como Neílton e Yago, que foram titulares em boa parte da temporada. O empate só veio em jogada de bola parada. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, Léo Ceará subiu para desviar de cabeça para o gol.

Empolgado pelo empate, os baianos criaram boas oportunidades logo em seguida, com Lucas Fernandes. Ele apareceu de surpresa duas vezes dentro da área, mas errou o alvo.

O Paraná volta a campo contra o América-MG, no próximo sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No domingo, o Vitória faz o clássico contra o Bahia, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador.

