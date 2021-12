Não foi ainda a hora do Vitória se libertar das cinzentas nuvens que pairam sobre a Toca do Leão, mas o bom resultado de empate em 1 a 1 contra o ASA, em Arapiraca (AL), ajuda a aliviar um pouco a pressão sobre o time, que precisa agora de um simples 0 a 0, na próxima terça-feira, 19, às 19h30, no Barradão, para avançar à 3ª fase da Copa do Brasil 2015.

Luiz Teles Vitória arranca empate contra ASA e decide vaga no Barradão

Em campo, o rubro-Negro voltou a mostrar as mesmas fragilidades do início da temporada e da estreia na Série B, contra o Sampaio Corrêa. No ataque, criou pouco e não aproveitou bem as raras chances que teve. Já a defesa permitiu que o ASA tivesse ao menos quatro chances claras de gol, e não fosse pela boa forma do goleiro Fernando Miguel, o Vitória teria voltado para Salvador com uma amarga derrota na bagagem.

Antes do jogo de volta pela Copa do Brasil, o Vitória volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Oeste, em Ozasco (SP), pela Série B. O time volta de Alagoas hoje, reapresenta-se à tarde na Toca, e voa para São Paulo amanhã, logo após o almoço.

O jogo

Mandante, o ASA criou as primeiras chances de perigo. Com 15 minutos jogados, o time da casa já havia perdido duas claras chances, sendo que em uma delas Ednei 'salvou a pátria' em cima da linha. Somente aos 24 o Vitória chegou ao gol adversário, com um chute forte de Vander, que exigiu grande defesa de Eder.

A partir deste lance, houve equilíbrio no jogo, e num lance de bola parada, aos 33, o Vitória abriu o placar com Élton, que após cobrança de escanteio, teve tempo de dominar e chutar sem deixar a bolar cair no chão, sem dar chances ao goleiro. À frente no marcador, o Leão soube segurar a pressão do ASA até o fim do 1º tempo, com Fernando Miguel mostrando segurança no gol.

Na etapa final, as ações seguiram equilibradas, até o gol de empate da equipe alagoana, aos 15 minutos. Após boa troca de passes na ponta esquerda, Rayro cruzou com precisão e Alex Henrique completou forte de cabeça.

Desorganizado e impaciente na hora de trocar passes, o Leão não conseguia aproveitar as oportunidades seguidas de contra-ataque que surgiam, errando sempre na transição da jogada. Mas se não assustava ofensivamente, ao menos o Rubro-Negro não deu muito espaço para o ASA jogar.

A exceção ficou para os minutos finais. Aos 44, Fernando fez milagre ao evitar o segundo tento do ASA. Após Didira ir até a linha de fundo e cruzar rasteiro, Valdívia chutou, de frente para o goleiro, que espalmou a bola espetacularmente.

