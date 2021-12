Vitória: Argel enfrenta clube que conhece bem

Argel Fucks, técnico do Vitória, conhece como poucos o estado de Santa Catarina e a equipe da Chapecoense, adversário e local do jogo deste sábado, 1º, às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Primeiramente, por ele ser do estado vizinho Rio Grande do Sul. Argel é natural de Santa Rosa, a 300 km de Chapecó, palco do confronto entre os dois times. A cidade fica próxima à divisa e é onde foi criada a esposa de Argel, Tatiana, nascida na pequena Pinhalzinho, localizada dentro da microrregião de Chapecó.

Além disso, à exceção da própria Chapecoense, Argel Fucks já treinou todos os outros grandes clubes de Santa Catarina: Figueirense, Avaí, Criciúma e Joinville. A relação de 'inimizade íntima' já rendeu, durante o Campeonato Catarinense de 2015, quando treinava o Figueira, troca de farpas públicas com o presidente da Chape, Sandro Pallaoro.

Porém, engana-se quem pensa que o conhecimento aprofundado sobre o rival desta tarde será uma vantagem de Argel. Isso porque, do lado de lá, a reciproca é verdadeira.

A Chapecoense é o clube da Série A que mais tem no elenco profissionais com passagens por Bahia e Vitória. São o treinador Caio Júnior (Bahia em 2012; Vitória em 2013), os zagueiros Thiego (Bahia em 2011) e Démerson (Bahia em 2013 e 2014), os meias Cléber Santana (Vitória em 2004), Rafael Bastos (Bahia em 2006 e 2007; Vitória em 2009) e Arthur Maia (Vitória de 2011 a 2013, e em 2016), e o meia-atacante Ananias (Bahia de 2008 a 2010).

Dos jogadores, Thiego, Cléber Santana e Rafael Bastos são titulares de Caio Júnior. Arthur Maia, apesar de ter jogado contra o Grêmio, na rodada passada, voltará hoje para a reserva. Outro que será opção no banco de suplentes é Ananias, que vinha como titular no começo do campeonato até sofrer uma lesão em julho que o deixou quase dois meses sem atuar. Só agora ele está voltando à equipe. Demerson, por sua vez, com problemas físicos, vem sendo pouco aproveitado.

Amor e ódio

A relação que todos os envolvidos no embate de Chapecó nutrem pelo adversário de hoje varia com facilidade do carinho À frustração. Rafael Bastos, por exemplo, é cria do Bahia, arquirrival do Vitória, time em que teve poucas oportunidades como titular.

O meia nunca escondeu a preferência pelo clube que o revelou. Na final do Campeonato Baiano, de 2014, a última em que o Bahia venceu o Vitória, ele, que morava na Bulgária, postou fotos nas redes sociais celebrando o título tricolor com a camisa atual do time. "Meu manto talismã", declarou na época.

Já o técnico Caio Júnior, outro ex-Ba-Vi, tem doces lembranças do Leão, pelo qual conquistou o Estadual de 2013 com direito a goleadas de 5 a 1 e 7 a 3 nos clássicos. Um ano antes, pelo Bahia, teve passagem curta e em que deixou a equipe na zona de rebaixamento da Série A.

Do lado rubro-negro, Argel traz recordações de Chapecó de todos os tipos, mas se prende só às positivas. Por isso, até mesmo quando questionado sobre as vaias que recebeu nas duas vezes (uma pelo Figueirense, outra pelo Inter) em que retornou ao estádio do jogo de hoje, a Arena Condá - isso por causa dos entreveros anteriores - ele prefere citar Tatiana, que conheceu em Porto Alegre, há 26 anos, e com quem tem dois filhos.

"Chapecó é uma cidade que eu adoro. Minha esposa é de lá. Tenho parentes lá. Quanto às vaias, elas são sinal de que a torcida da Chapecoense me respeita como adversário. Ninguém chuta cachorro morto".

