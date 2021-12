Vitória aproveita feriado para treinar finalizações na Toca do Leão

Depois de uma manhã reservada para a tradicional visita à Igreja do Senhor do Bonfim, nesta quinta, o elenco do Leão retornou à tarde para a Toca do Leão para continuar a preparação para a partida contra o Fluminense, no domingo, às 16h, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Dessa vez, o treinamento foi fechado para a imprensa, mas, de acordo com a assessoria, os jogadores fizeram um aquecimento com bola, comandado pelo preparador físico Lucas Itaberaba, e depois participaram de uma atividade de finalizações.

Ausências

O volante Willian Farias e o meia Carlos Eduardo, que ainda se recuperam de lesões, foram os únicos jogadores que não participaram do treino com bola.

O elenco volta a treinar na Toca hoje de tarde, e ainda tem mais um treino amanhã, também pela tarde, antes da concentração para a partida.

