Vitória aprimora pontaria em treino de finalização

Enquanto ainda aguarda pela disponibilidade de todos os novos contratados pelo Vitória, o técnico Caio Júnior segue a trabalhar com os atletas que o ajudaram a vencer as duas primeiras partidas pela Copa do Nordeste.

Aparentemente sem dúvidas quanto à escalação do time que mandará a campo no próximo domingo, 27, contra o Asa, o treinador rubro-negro abriu mão do habitual treino coletivo nesta sexta-feira, 25, e promoveu um trabalho de finalização com os seus comandados.

Após a intensa maratona de pontaria, Caio Júnior separou os jogadores de ataque dos de defesa e buscou corrigir o posicionamento dos dois setores. O elenco rubro-negro ainda volta ao batente às 10h deste sábado, 26, e depois entra em regime de concentração.

Como não esboçou mudanças em relação ao time que iniciou o duelo da última quarta-feira, 23, contra o Salgueiro, Caio deverá mandar a campo time formado inicialmente por Deola; Dimas, Gabriel Paulista, David Braz e Mansur; Rodrigo Mancha, Neto Coruja, Mineiro e Marquinhos; Marcelo Nicácio e Lúcio Maranhão.

Prontos para estrear, o lateral-direito Marcos e o meia Renato Cajá foram relacionados e devem ficar inicialmente como opções no banco de reservas.

Pontaria afinada - Com sete gols marcados, o Leão é até então o time que tem o melhor ataque do torneio regional. Marcelo Nicácio, que permaneceu na Toca do Leão por influência de Caio Júnior, é o artilheiro rubro-negro com três tentos.

adblock ativo