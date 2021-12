Vitória aprimora parte tática e bola parada no CT do CSA

O elenco do Vitória manteve a rotina de treinos na tarde desta sexta-feira, 16, em Alagoas, de olho no duelo diante do CRB. O confronto, que será disputado neste domingo, 18, às 16h, no estádio Rei Pelé, é válido pela 16ª rodada da Série B.

As atividades foram realizadas no CT do CSA, em Maceió. O técnico Carlos Amadeu promoveu um treino tático para organização do posicionamento ofensivo e defensivo, além de aprimorar bolas paradas.

Para domingo, o comandante do Rubro-Negro não poderá contar com Matheus Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Chiquinho, com uma lesão na posterior da coxa direita.

A preparação do Leão será concluída na manhã deste sábado, 17, mais uma vez no CT do CSA.

