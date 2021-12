Vitória aprimora parte física e finalização para duelo com o CRB

Em mais uma manhã de treinos, o Vitória deu sequência à sua preparação para a partida de domingo, 18, diante do CRB. O confronto será válido pela 16ª rodada da Segundona e ocorre no próximo domingo, 18, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

De acordo com a assessoria do Leão, a atividade na Toca foi dividida em algumas etapas. O grupo iniciou com um trabalho de intensidade na movimentação e parte física. Em seguida, Amadeu promoveu um treino técnico em campo reduzido de ataque contra defesa. Os atletas ainda aprimorarm a finalização.

O zagueiro Everton Sena precisou ser liberado das atividades para resolver assuntos familiares. Enquanto isso, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Rodrigo Andrade, o meia Nickson e os atacantes Felipe Garcia, Marcelo e Caique Souza seguem no período de transição.

Em processo final de recuperação, o meia Ruy treinou normalmente com bola junto a equipe de aspirantes (sub-23) e deve ser integrado ao elenco principal nesta quarta, 14.

Chiquinho, que saiu lesionado no primeiro tempo do jogo do sábado passado, ficou em tratamento intensivo. O atleta foi diagnosticado com lesão grau 1 na posterior da coxa direita e desfalcar a equipe no próximo confronto.

