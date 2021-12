Vitória aprimora bolas paradas para duelo contra o Coritiba

Debaixo de chuva e muito frio, o Vitória encerrou na tarde desta segunda-feira, 21, a preparação para o duelo contra o Coritiba, na capital paranaense. As atividades foram realizadas no estádio do Iguaçu, clube amador da cidade.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

>>Ramon avalia Vitória "em crescimento" desde que assumiu o time

Após o tradicional aquecimento, o plantel rubro-negro deu início aos trabalhos com bola. Sob o comando de Ramon Menezes, os jogadores realizaram um trabalho tático, com foco no posicionamento. Por fim, o treinador aprimorou as bolas paradas da equipe.

Com o fim do treinamento, os atletas seguem para a concentração, onde ficam até momentos antes da partida. Coritiba e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela 6ª rodada do Brasileirão da Série B.

adblock ativo