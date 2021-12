Vitória apresentará reforços e ainda procura um novo meia

A construção do placar de 3 a 1 sobre a Catuense, no domingo, 9, foi de forma bastante tranquila, porém o Vitória teve duas dificuldades no jogo. Primeiro, foi lidar com o péssimo estado do gramado e, depois, com a expulsão de Luiz Gustavo ainda no primeiro tempo da partida.

Na entrevista pós-jogo, o goleiro rubro-negro Wilson exaltou a equipe. "Superamos as dificuldades do gramado irregular e de jogar com um a menos", disse.

O time da Catuense não usou o piso como desculpa por ter sido superado pelo adversário com tamanha facilidade. "Contra uma grande equipe como o Vitória, a gente tem que errar o mínimo possível. Erramos muito e demos a oportunidade do adversário ganhar da gente", explicou Anderson, defensor do Bem-Te-Vi.

Quem também demonstrou força e superação foi o atacante Marquinhos. "Tive uma virose durante a semana. Foi muito difícil. Ainda estou meio baqueado, mas estou conseguindo ajudar o Vitória", explicou o camisa 11 do Vitória na descida para o vestiário ao final do primeiro tempo. O atacante manteve o bom desempenho também na etapa complementar e não foi substituído.

Novidades e especulações

Os novos contratados, o atacante Souza e o meia Hugo, serão apresentados oficialmente nesta segundam-feira, 10, na Toca do Leão. Souza chega do rival Bahia e a diretoria rubro-negra fez um contrato de risco com o polêmico centroavante.

Apesar da contratação do meia Hugo, o Vitória também espera anunciar um novo jogador para o setor. As especulações indicam que o clube negocia com o meia Elias. Jogador do Atlético-PR, ele jogou em 2013 pela Ponte Preta, por empréstimo.

Elias é um jogador já bem rodado. Revelado pelo Bahia, já vestiu as camisas de Vasco, Fluminense, Atlético Goianiense, Figueirense, inclusive pelo Al Ain, da Arábia.

