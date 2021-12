Vitória apresenta uniformes para a temporada 2013

O Vitória entrará em campo no Ba-Vi do próximo domingo, 7, de roupa nova: na noite da última quarta-feira, o departamento de marketing do clube apresentou os uniformes para a temporada 2013.

Em evento realizado na Casa da Barra, na Avenida Oceânica, antigos ídolos e atuais jogadores do clube desfilaram com os novos padrões.

Além dos uniformes de jogo 1 e 2, também foram apresentadas as roupas de viagem e de treinamento.

Estiveram presentes os jogadores Renato Cajá, Victor Ramos e Gustavo, e os ex-jogadores Iberê, Romenil, André Catimba, Paulo Isidoro, Preto, Fernando, Hugo, Flávio Tanajura, Paulo Isidoro, Cléber, Ricky e Rodrigo Chagas.

Título internacional - O rubro-negro aproveitou também para apresentar o trófeu conquistado na última segunda-feira, 1, em torneio disputado em San Sebastian, na Espanha, pelo time Sub-19.

