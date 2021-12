Vitória apresenta oficialmente meia e volante para temporada

O Vitória apresentou oficialmente nesta quinta-feria, 21, o volante Willian Farias e o meia Leandro Domingues como reforços para temporada.

Aos 32 anos, Leandro Domingues retorna ao Leão com a expectativa de ser o maestro do time. O jogador que estava no Nagoya Grampus, do Japão, comentou sobre a experiência adquirida no futebol oriental. "Passei seis anos no Japão. Lá, o futebol é mais rápido, uma correria. Aqui é mais técnico", comparou.

O atleta, que conviveu com lesões na temporada passada que atrapalharam no rendimento dentro de campo, disse que se recuperou. "Se tivesse fechado acordo com o Vitória antes já estaria apto para estrear", disse ele que faz trenamento físico à parte na Toca.

O presidente do clube, Raimundo Viana, elogiou o meia. "Leandro é um ídolo do Vitória. Mesmo no Japão, era um ídolo da torcida rubro-negra", disse o mandatário do time baiano.

Viana também destacou a contratação de Wiilian Farias. "Willian é um excelente atleta, que comprou o projeto do Vitória. Ele sabe que a torcida do Vitória é exigente, mas também muito carinhosa".

O volante de 26 anos chega por empréstimo do Cruzeiro - com quem tem contrato até o final do ano que vem - e fica até dezembro. Em maio do ano passado, ele interrompeu a sequência de jogos por conta de uma pubalgia e foi submetido a uma cirurgia. Meses depois, sofreu nova lesão, desta vez na coxa esquerda.

"Quero mostrar porque fui contratado. Estou recuperado das lesões. Infelizmente, elas fazem parte da carreira do atleta", disse Farias que já treina entre os titulares e deve participar do amistoso contra o Tianjin Quanjian, um clube chinês, dirigido pelo treinador Vanderlei Luxemburgo e que conta com os brasileiros Jadson e Luís Fabiano. O duelo internacional ocorre no dia 26 de janeiro, às 20h30, na Arena Fonte Nova.

Pedro Ken e Marinho

Raimundo Viana disse que ainda não há uma definição sobre o futuro de Pedro Ken e que o clube avalia uma possível contratação do atacante Marinho, do Cruzeiro.

"Ainda estamos negociando com Pedro Ken. Temos o hábito de só anunciar atleta quando já está tudo acertado. Precisamos e vamos reforçar o grupo. Marinho é um excelente jogador. Vamos disputar o estadual para ganhar e vamos participar como protagonistas a Copa do Brasil" cravou o presidente.

