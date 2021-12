Vitória apresenta novo zagueiro e reintegra David Braz

Nesta sexta-feira, 13, o técnico Ney Franco ganhou oficialmente mais dois reforços para o setor defensivo do Vitória.

Um deles é o zagueiro Renato Santos, 26 anos, que foi apresentado para a imprensa. O jogador, formado na base do próprio Leão, estava no Flamengo e atuou em quatro jogos pelo rubro-negro carioca na Série A 2013.

O outro 'reforço' é David Braz, jogador que estava afastado do elenco e foi reintegrado após conversa com o novo técnico do Vitória. Braz, 26 anos, foi contratado no início do ano, mas acabou ficando fora do time após atuações ruins na Copa do Nordeste.

Na coletiva, David Braz se desculpou pelos incidentes onde chegou a reclamar no Twitter da atitude da diretoria pelo atraso no pagamento de salários.

Maxi deve voltar - No treino desta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional não participaram, e só se reapresentam no sábado. Os demais jogadores participaram da atividade, que teve a presença do atacante Maxi Biancucchi, o que indica uma boa chance do artilheiro rubro-negro voltar ao time.

A sexta também ficou marcada pela reinauguração da nova concentração, a Chácara Vidigal Guimarães, com a presença da imprensa, conselheiros do clube e convidados.

O Vitória volta a treinar neste sábado pela manhã. Depois do treino, os jogadores ficam concentrados para o jogo do domingo, 15, às 18h30, contra o Náutico, no Barradão.

