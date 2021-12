Vitória apresenta jogadores com festa no Barradão

A apresentação oficial de K9, Dagol e VR3 está marcada para começar às 16h desta sexta-feira, 18, no santuário rubro-negro, o Barradão, com estacionamento e entrada de graça para o torcedor. A julgar pelo o que ocorreu no aeroporto, na chegada de Kieza, as arquibancadas vão estar cheias.

Para completar a festa no Leão, além de Dagoberto, que estava regularizado, o nome de Kieza saiu no final da tarde de ontem no Boletim Informativo Diário da CBF. Agora, a expectativa é pela regularização do zagueiro Victor Ramos, o que deve ocorrer nesta sexta-feira.

Para incentivar ainda mais a galera a comparecer em peso ao Barradão, a diretoria do Vitória vai oferecer um show musical, comandado pela Banda Di Varanda, contando com as participações de artistas rubro-negros como o cantor Falcão, da Guig Ghetto. "Estamos agendando com outras feras da música baiana. Vai ser uma grande festa", garante o assessor de imprensa Matheus 70.

Quem gosta de molhar a palavra com uma cervejinha bem gelada vai pagar apenas R$ 2. O combo (pipoca + guaraná) custará R$ 5. A entrada da nação rubro-negra será pelos portões 7 e 8, que dão acesso ao setor de cadeiras do estádio. A programação tem ainda a apresentação das Leoas da Barra e do mascote.

O marketing rubro-negro desenvolverá ações que visam a associação de torcedores. No Mês da Muher, novos dependentes de sócios SMV terão 33% de desconto (ação válida somente para o dia de hoje). Vá lá, pai!

