Vitória apresenta dois jogadores e dispensa goleiro

Chegam dois, sai um. Na última terça-feira, 7, enquanto o técnico Carpegiani treinava fundamentos com seu grupo principal, a diretoria fazia uma apresentação dupla. Chegavam o lateral-esquerdo Gilson e o volante Fernando Bob. Em contraponto, o goleiro Renan pediu rescisão de contrato e vai tentar uma sorte melhor no futebol português.

Mais apressado, o ala Gilson sabe que não terá tempo para conhecer o grupo. Próximo sábado, contra o América-MG, o atleta já entra em campo com a camisa 6, mas sem medo do desafio. “Podemos aproveitar a má fase do América Mineiro e arrancar três pontos lá. Eu não estava parado e posso ir para o jogo, se Carpegiani optar por mim. Vou me dedicar muito em qualquer jogo”, garantiu o novo lateral, que deve ser regularizado até esta quinta-feira, 9.

Gilson é o quarto lateral-esquerdo contratado para a temporada. Wellington Saci já foi dispensado e só restam Mansur e Dener. Apenas Mansur agradou em 2012.

Ao lado de Gilson, Fernando Bob também foi apresentado querendo esquecer os problemas pessoais no Atlético Goianiense. “Quero esquecer o Atlético-GO. Aconteceram algumas coisas que não cabe aqui falar, pois são assuntos do passado. Fiz bons jogos lá e não tenho o que falar do grupo. O que importa agora é vestir a camisa do Vitória e ajudar no que for preciso”, afirmou.

No Barradão, Bob, que jura não ter esse apelido em homenagem ao cantor de reggae, encontrou seu amigo dos tempos de Fluminense. “Tartá é meu irmão. Jogamos juntos desde os 14 anos na base do Fluminense. Fomos campeões brasileiros juntos e liguei para ele, que me deu ótimas referências sobre o Vitória”, revelou o reforço.

Renan - Sem espaço no grupo, Renan resolveu conversar com a diretoria para acertar uma saída amigável. A cúpula rubro-negra aceitou e o goleiro vai atuar no futebol português. No clube, o atleta chegou para disputar vaga com Douglas, mas falhas e contusões o tiraram do time titular. Deola agora terá Douglas como sombra.

