Vitória aposta no retrospecto para encarar o América-MG

Em busca do primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro de 2018, o Vitória entra em campo nesta segunda-feira, 30, às 20h, contra o América-MG. Se levarmos em conta o histórico do confronto, o torcedor rubro-negro não poderia escolher um adversário melhor para a partida de logo mais.

>>Acompanhe os lances de América-MG x Vitória

Em seis encontros na Série A, o Leão nunca perdeu para o Coelho. São quatro triunfos e dois empates. Aproveitamento de 77,7% dos pontos disputados. Se mantiver o bom retrospecto, o Rubro-Negro deve enfim conseguir vencer a primeira partida neste Brasileirão.

Apesar da boa vantagem, os triunfos foram construídos sempre com placares apertados (confira os resultados na tabela abaixo).

O jogo de logo mais será disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Lá o Vitória venceu o América por 3 a 2, em 2000, e empatou em 1 a 1 no Brasileirão de 2016.

A última partida entre as duas equipes também foi em 2016, no segundo turno, em jogo disputado no Barradão. Naquela ocasião, triunfo do Leão por 2 a 1. Os gols rubro-negros foram marcados por Marcelo e David.

Dos jogadores que disputaram aquela partida, apenas Fernando Miguel, José Welison e Willian Farias seguem no elenco. Os dois últimos devem ser titulares no encontro desta segunda.

A tendência é que Vagner Mancini repita o time que empatou com o Corinthians na última quarta-feira. A única mudança fica por conta da entrada de Pedro Botelho no lugar de Juninho. O lateral deixou o último jogo com dores na virilha e foi vetado pelo departamento médico.

Outro que nem viajou com o elenco foi Nickson. Reserva nos últimos jogos, o meia também está entregue aos médicos do Leão.

Caso queira fazer mudanças no time, Mancini ganhou duas novas peças para o ataque. Wallyson e Lucas Fernandes, anunciados oficialmente na semana passada, foram relacionados pela primeira vez pelo treinador e embarcaram com o elenco para Belo Horizonte.

Durante a apresentação, Wallyson fez questão de se colocar à disposição do treinador para fazer sua estreia pelo Rubro-Negro.

“Acho que o mais importante é que estou pronto para jogar, vinha jogando no ABC. Estou pronto para estrear e procurar dar o meu melhor. (...) Faz duas semanas já que estou treinando”, afirmou o reforço do Vitória.

A partida contra o Coelho também foi alvo de comentários do atacante.

“A Série A não tem jogo fácil. Sabemos da força do América-MG no estádio em que eles jogam. A gente precisa de um bom resultado, uma primeira vitória”, analisou.

Mês complicado

O duelo contra o Coelho dá ao Leão a chance de encerrar bem um mês que não foi nada fácil para o Rubro-Negro.

Nas sete vezes que entrou em campo ao longo de abril, o time comandado por Vagner Mancini venceu apenas um compromisso.

Fora isso, foram dois empates e quatro derrotas. Duas delas para o rival Bahia, que custaram a perda do título estadual logo no começo do mês.

De bom mesmo, pelo menos até aqui, apenas a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Internacional.

Como fica

Os resultados dos oitos jogos já disputados na terceira rodada do Brasileirão deixaram o Vitória na 17ª posição da tabela de classificação, o que torna um triunfo nesta segunda ainda mais importante para o time.

Se vencer, a depender do saldo de gols, o Leão pode terminar a rodada até na oitava colocação. Em caso de empate, o time deve alcançar no máximo o 16º lugar na tabela.

Leão contra o Coelho na Série A

2016

Vitória 2x1 América-MG

América-MG 1x1 Vitória

2011

Vitória 1x0 América-MG

2000

América-MG 2x3 Vitória

1998

Vitória 2x1 América-MG

1972

Vitória 0x0 América-MG

adblock ativo