Vitória aposta na base para tentar se recuperar no Nordestão

O Vitória vai apostar na base para buscar a recuperação na Copa do Nordeste. Após perder na estreia, o técnico Ney Franco resolveu recorrer aos jogadores revelados na Toca do Leão para o duelo contra o Confiança, em Sergipe, nesta quarta-feira, 22, às 21h15, válido pela segunda rodada da competição.

Com exceção do goleiro Wilson e do atacante Adaílton, que embarcaram na tarde desta terça, 21, com a delegação para o interior sergipano, os 'medalhões' do elenco - Escudero, Marquinhos, Cáceres, Ayrton, Juan e Dão - ficaram em Salvador para aprimorar a parte física.

Nesta manhã, os jogadores que foram relacionados para o confronto participaram de um coletivo no CT rubro-negro. Já os atletas poupados, fizeram um trabalho técnico no campo.

O zagueiro Rodrigo Defendi, recém-contratado, finalizou os exames médicos e treina normalmente. Ele será apresentado oficialmente na quinta, 23. Já o atacante Edson foi emprestado ao Pandurii, da Romênia.

