Vitória aposta em repetição para pegar o "ferrenho" Juazeiro

No último domingo, 17, em seu jogo de estreia no Campeonato Baiano, o Vitória construiu o seu triunfo logo no primeiro tempo: abriu 3 a 1 sobre o Botafogo. Na segunda etapa, o rubro-negro criou pouco e acabou por manter o resultado.

Em busca de evolução, o técnico Caio Júnior parece disposto a dar sequência ao time que havia sido titular contra o Mais Querido: neste domingo, 24, diante o Juazeiro, no Estádio Adauto Morais, deverá manter a formação inicial.

Desta vez, porém, o Leão deverá encontrar um adversário mais robusto: na primeira fase do estadual, o Juá, que terminou em segundo lugar com 14 pontos ganhos, tomou apenas quatro gols e ostentou o título simbólico de melhor defesa.

Líder do Grupo 3, o rubro-negro soma três pontos ganhos, seguido pela Juazeirense, também com três pontos, pelo Vitória da Conquista, terceiro, e pelo Bahia de Feira, último colocado - o Bode e o Tremendão têm um ponto cada.

Já o Juazeiro é o segundo colocado do Grupo 2, com um único ponto conquistado. Em primeiro está o Bahia, com três pontos; Feirense e Botafogo-BA ainda não somaram pontos e ocupam a terceira e a quarta colocações, respectivamente.

Vitória - O treinador rubro-negro poderá escalar a mesma equipe que bateu o Botafogo-BA no jogo de estreia porque a ida de Gabriel Paulista foi cancelada e porque Victor Ramos, que antes já havia sido apontado como titular, ainda não se recuperou totalmente de uma lesão muscular.

Com o time titular bem definido na cabeça do treinador, a briga desta vez é no banco de reservas: Caio Júnior admitiu que teve dificuldades para escolher os suplentes para a partida no Adauto Morais.

"Essa foi a lista mais difícil que fiz. Está ficando ruim fazer a relação com este forte elenco", revelou o treinador, logo após ter listado os jogadores que seriam convocados para a partida.

Além dos gringos Escudero e Maxi Biancucchi, a grande aposta do Vitória para furar o bloqueio do Juá é o atacante Marcelo Nicácio, que marcou três gols logo no jogo de estreia e já entrou na briga pela artilharia do Baianão.

Juazeiro - Não é somente de um bom sistema defensivo que o Juazeiro pode se gabar: o time tem também o terceiro melhor ataque da competição.

Principais jogadores da equipe, os atacantes Kleuber e Ciel Baiano têm quatro gols marcados cada.

Em nove partidas disputadas, o Juazeiro tomou apenas quatro gols, dois deles no Estádio Adauto Morais.

Contra o Vitória, também poderá pesar a favor do time de Juazeiro o gramado do Adauto Morais, que não costuma ser bem assimilado pelos times adversários, devido à irregularidade de sua forma.

