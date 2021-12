Vitória aposta em novo treinador e retorno de Léo Ceará contra o Avaí

As últimas semanas não foram tranquilas para o torcedor do Vitória, que viu o time perder jogos em casa, se afastar do G-4 e demitir treinador. Mas neste sábado, 10, o Rubro-Negro já entra em campo mais uma vez e tem motivos de sobra para deixar os problemas no passado e reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão recebe o Avaí, pela 15ª rodada da Competição nacional, e a bola começa a rolar às 16h, no Barradão.

O primeiro motivo para confiar em um triunfo não entra em campo, mas pode fazer toda a diferença na postura dos jogadores dentro das quatro linhas. Trata-se de Eduardo Barroca, treinador contratado para assumir o lugar de Bruno Pivetti. Neste sábado, ele vai debutar na área técnica rubro-negra com a promessa de um time mais “corajoso”, principalmente no setor ofensivo.

A chegada de um novo treinador tende a reabrir disputas por posição, o que eleva a competitividade dentro do elenco e dá novo ânimo aos jogadores. Ao menos na teoria, o esperado é que o Vitória seja um time mais intenso durante os 90 minutos de futebol contra o Avaí.

O segundo motivo para que os torcedores acreditem em um triunfo neste sábado também tem ‘nome e sobrenome’: Léo Ceará. O camisa 9 volta a ficar à disposição depois de cumprir duas partidas de suspensão. Ele é o artilheiro do time na temporada, com nove gols, sendo cinco na Série B, na qual também é o maior goleador do Leão.

Sem Léo, o Rubro-Negro entrou em campo com Júnior Viçosa no comando do ataque contra Operário-PR e CSA. O atacante passou em branco nas duas partidas, assim como em todos os outros jogos da temporada até aqui. Outra opção no elenco, Jordy Caicedo ganhou minutos nos finais desses jogos, mas também não conseguiu suprir a ausência do camisa 9.

Por fim, o Barradão também pode ser visto como um ponto a favor da reação rubro-negra. É verdade que o time vem de duas derrotas nas últimas partidas disputadas em casa, mas o Leão ainda aparece entre os melhores mandantes da Série B. O aproveitamento é de 62%, e os quatro triunfos do time na competição foram conquistados nesse estádio.

Jogar no santuário é ainda mais importante por se tratar de uma ‘partida de seis pontos’. O Avaí é a primeira equipe à frente do Vitória na tabela. Como apenas um ponto separa as equipes, um triunfo neste sábado já garante que o Rubro-Negro vai avançar na classificação do campeonato.

Poucas mudanças

Pelo primeiro discurso de Eduardo Barroca, o novo treinador deve fazer poucas mudanças em relação ao time titular que vinha sendo usado por seu antecessor. Barroca chegou a Salvador na quinta-feira e comandou apenas dois treinos antes da partida deste sábado.

“Nesse primeiro jogo, é praticamente nula a possibilidade de dar aquisição. Naturalmente, depois do jogo contra o Avaí é que a gente vai ter uma semana de trabalho. Mas tenho expectativa muito boa de fazer um grande jogo”, disse o treinador, em sua primeira coletiva na Toca.

Velho conhecido

Na outra área técnica do Barradão vai estar Geninho. Hoje no comando do Avaí, o treinador começou a temporada como técnico do Vitória. Em 2019 ele foi fundamental para que a equipe garantisse a permanência na Série B.

