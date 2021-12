Vitória aposta em ‘lei do ex’ contra o CRB no Nordestão

Em um país onde as leis cansam de ser desrespeitadas, a ‘lei do ex’ segue como uma das mais temidas e continua fazendo vítimas, que não conseguem escapar de sua imposição. Para quem não sabe, a expressão é usada quando um jogador que já vestiu a camisa de um clube balança as redes no reencontro com o adversário.

É o que a torcida do Vitória espera que aconteça nesta quinta-feira, 27, quando Léo Ceará e Alisson Farias entram em campo para enfrentar o CRB, time que eles defenderam em 2019. A partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste está marcada para às 20h, no Barradão.

Juntos, Léo Ceará e Alisson Farias marcaram 20 gols pelo Galo. Foram seis do ponta esquerda e 14 do centroavante. Neste ano, a dupla ainda está zerada pelo Leão, e a lei do ex talvez seja o gatilho perfeito para que eles desencantem com a camisa rubro-negra. O assunto foi abordado por Geninho, que confirmou a escalação dos dois entre os titulares.

“São jogadores que tiveram uma participação muito boa pelo CRB. Jogadores que conhecem o adversário, mas ao mesmo tempo também são conhecidos do adversário. Espero que eles possam ter uma boa participação porque é um jogo muito importante”, disse o treinador do Vitória.

Na Toca do Leão, eles dividiram o campo apenas na estreia do time. Depois, Léo se ausentou de um jogo e quando voltou não encontrou mais Alisson, lesionado. Devidamente recuperado, o camisa 10 retorna para tentar fazer o setor ofensivo funcionar. Até aqui, são apenas três gols em cinco jogos do time principal na temporada.

Além dos atacantes, que carregam maior responsabilidade por fazer os gols, a lei do ex pode aparecer com Gerson Magrão e Jonathan Bocão. O volante e o lateral direito passaram pelo clube alagoano entre 2015 e 2016. Na última partida, Bocão ganhou uma chance no time titular e foi um dos principais responsáveis por levar o Leão ao ataque.

Dúvida no meio

Na última coletiva antes do jogo, Geninho revelou ter uma dúvida no meio-campo. Existe a chance de Jean ocupar a vaga de Guilherme Rend, mas o treinador deixou claro que a mudança não tem relação com o desempenho do camisa 5, que tem sido, inclusive, um dos destaques do time neste começo ano.

A justificativa do técnico é que ele já olha para o futuro, quando não poderá contar com Rend no jogo contra o Lagarto, pela Copa do Brasil. Assim, considera importante testar Jean como titular antes da partida decisiva pelo mata-mata nacional.

“Tenho uma dúvida no meio, minha defesa está postada para jogar, meu ataque está definido. Eu preciso de rodagem de Jean mesmo, porque eu não tenho Guilherme para o jogo de quinta, e preciso dar rodagem para Jean, que provavelmente vai jogar na quinta, contra o Lagarto”, justificou o treinador.

Afirmação

O jogo desta quinta também tem importância para a afirmação do time principal do Vitória neste começo de temporada. Se por um lado o Leão ainda não perdeu, por outro empatou quatro das cinco partidas que disputou até agora.

Vencer também vai deixar o Rubro-Negro mais tranquilo em relação à classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. O time começou a rodada na terceira posição, com seis pontos.

