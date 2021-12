Vitória aposta em garotos da base para a Supercopa Maranhão

Imagine chegar aos 21 anos e ser considerado veterano, rodado e um dos jogadores mais velhos do elenco. É justamente o que o atacante Willie está sentindo no elenco do Vitória que viajou para participar da Supercopa Maranhão. Na terra onde o reggae se dança coladinho como o forró, o Leão, repleto de garotos da base, enfrenta nesta quinta, 22, o Náutico, às 19h30 da Bahia, no Estádio Castelão.

Entre os 21 atletas que viajaram para São Luís, 12 são crias da Toca. Destes pratas da casa, Willie é um dos mais velhos. Perde apenas para Gabriel Soares, 40 dias mais velho. Porém, ninguém ganha do baixinho veloz no quesito experiência.

Aos 19 anos, Willie foi destaque no Vitória que conseguiu o acesso para a Série A em 2012. Também fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil Sub-20, mas ficou de fora da final por indisciplina.

Convocado para a seleção brasileira sub-20 em 2013, não jogou por causa da descoberta de uma arritmia cardíaca. Operado, foi emprestado para o Vasco, que acabou rebaixado.

Muita história pra contar... "Na verdade, é um ano de firmação para mim. Tenho mais experiência e estou mais maduro. Meu objetivo é tirar novamente o Vitória da Segunda", disse Willie.

Se um dos mais experientes da base não passou dos 21, a turma que está no Maranhão não foge dessa regra. Para se ter uma ideia, ninguém que enfrenta hoje o Náutico chegou aos 30 anos. O mais velho disponível ao técnico Ricardo Drubscky é o goleiro reserva Fernando Miguel, com 29.

O argentino Escudero, o mais caro jogador no elenco, não passou das 27 velinhas. O mais novo em São Luís é o meia-atacante Wellington, com 18 anos. A média do grupo que viajou é de 22 anos.

Paciência

Únicos 'trintões' do elenco, o goleiro Wilson e o atacante Neto Baiano não viajaram, ambos machucados. Com tantos jogadores da base, o treinador Ricardo Drubscky assegura que a formação de uma equipe requer tempo.

"Precisamos de qualidade. Estamos montando uma equipe. Não estou pedindo todo o tempo do mundo, mas estou pedindo um período. Os treinamentos que estamos tendo me fazem acreditar que teremos uma equipe forte e que, sem dúvida, será um Vitória para dar orgulho ao torcedor nesta temporada", disse o técnico, que fez o último treino na quarta, 21, no Sesi da capital maranhense.

Do time que venceu a Jacuipense em jogo-treino no sábado, haverá duas mudanças. O zagueiro Maracás ficou em Salvador por opção do treinador. Ednei, que renovou contrato por dois anos, e o novato Saimon brigam pela vaga. No ataque, Léo Ceará substitui Neto Baiano. Rogério, autor de quatro gols nos dois jogos-treino, não viajou. Foi detectada uma lesão na coxa esquerda.

