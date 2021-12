Vitória aposta em bom momento defensivo para bater o Vasco

Algumas semanas atrás, uma partida entre Vitória e Vasco era cercada pela expectativa de muitos gols, devido à fragilidade dos dois sistemas defensivos. Não é mais assim. A boa fase da defesa rubro-negra faz o torcedor nutrir esperanças de um jogo bem diferente nesta domingo, 9, às 19h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitória e Vasco são as equipes da Série A que mais sofreram gols em 2018. O Leão foi vazado 74 vezes e o Cruz-maltino 77. Mas o Rubro-Negro vem de um momento muito mais tranquilo em seu sistema defensivo. Levou apenas um gol nos últimos quatro jogos, sendo que não sabe o que é ver um adversário comemorar há três partidas.

Atlético-MG, América-MG e Fluminense até tentaram, mas não conseguiram balançar as redes de Ronaldo. Depois do empate sem gols com o Flu, na última quinta-feira, a defesa do Leão voltou a ser alvo de elogios de Paulo Cézar Carpegiani.

“O Fluminense tentou, mas encontrou uma equipe bem postada. Defensivamente foi muito segura. (...) A equipe está muito bem na parte defensiva, está bem, está firme”, avaliou o treinador, ainda no Maracanã.

Curiosamente, o problema do Vitória agora está no ataque, que antes funcionava bem. No mesmo período de quatro jogos em que a equipe sofreu apenas um gol, o Leão só foi às redes em duas oportunidades (ambas com Léo Ceará). Contra o Fluminense, na última rodada, o time praticamente não incomodou a defesa do adversário.

Para o jogo de logo mais, contra o Vasco, Carpegiani ganha o reforço de Neilton, que cumpriu suspensão automática na última quinta-feira. O camisa dez ainda não balançou as redes desde a chegada do novo treinador rubro-negro, mas sua ausência foi muito sentida quando o time precisou ficar com a bola e articular jogadas no Maracanã.

“Faltou aquele passe, o articulador do jogo, homens por fora. Encontramos dificuldade na troca de passe”, comentou o treinador do Leão.

Além do retorno de Neilton, a permanência da má fase do sistema defensivo do Vasco também anima os torcedores rubro-negros. O Cruz-Maltino vem de três derrotas seguidas pelo Brasileirão, com seis gols sofridos nessas partidas.

Já o Vitória, caso vença o time carioca neste domingo, chegará ao terceiro triunfo consecutivo no Barradão, e ao quarto jogo de invencibilidade na Série A.

Retornos

Marcelo Meli, que assim como Neilton cumpriu suspensão automática na última quinta-feira, e Lucas Fernandes, que não jogou porque tinha vínculo com o Fluminense, passam a ser opções para Carpegiani montar o time que entra em campo neste domingo. A tendência, no entanto, é que ambos comecem no banco de reservas.

Com o retorno de Neilton, a mudança no time titular deve ser a saída de Walter Bou, que ganhou uma chance contra o Flu, mas não conseguiu ser produtivo nos minutos que esteve em campo.

A novidade na lista de relacionados é a presença do lateral esquerdo Fabiano, que pode fazer sua estreia no time. Caso Fabiano não jogue, o zagueiro Bruno Bispo, que vem atuando adaptado no setor, deve ser mantido entre os titulares.

