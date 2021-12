Vitória aposta em bom ano do meia-atacante Rogério

A vitória de virada sobre a Jacuipense, no sábado, veio acompanhada de uma preocupação: o placar de 2 a 1 só veio graças a dois tentos do mesmo jogador, Rogério.

O pernambucano da pequena cidade de Pesqueira chegou ao Rubro-Negro depois de cinco anos no Náutico e uma temporada apagada no Botafogo no ano passado, marcada pelo não pagamento de salários de atletas e sucessivos protestos. O clube carioca foi um dos rebaixados para a Série B.

De acordo com o gerente de futebol do Vitória, Anderson Barros, a contratação de Rogério foi uma aposta acertada do clube, mas houve quem fosse contra. Em temporadas passadas, especialmente no Náutico, Rogério chegou a começar bem nos campeonatos, mas não chegava a 'emplacar'.

"Houve muitas críticas quando trouxemos ele para cá. No passado ele teve um momento complicado no Botafogo, assim como a equipe toda. Mas não tem essa de 'começar o ano bem e terminar mal'. Quando o jogador faz um excelente jogo mostra o que ele é capaz de fazer. Se o clube não dá suporte e estrutura não tem como cobrar dele uma atuação consistente", defendeu.

Clube formador

Mesmo apostando em contratações, Barros afirma que o foco do Vitória continuará sendo nos atletas da base. "O Vitória sempre foi um time formador de talentos e continua sendo. Os atletas que são adquiridos chegam como um acréscimo para dar mais experiência ao time. O mais importante é que o Vitória segue fortalecendo os jogadores do clube", defendeu.

Apesar de aliviado com o resultado positivo do último jogo, Barros, pontua que o time tem capacidade para fazer mais nos próximos jogos. "Foi um jogo-treino. Não conseguimos fazer tudo o que treinamos nos últimos dias", disse.

