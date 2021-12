Vitória aponta erros do árbitro em jogo com o Ceará

A eliminação do Vitória na Copa do Nordeste, após a goleada sofrida para o Ceará no último domingo, 17, em pleno Barradão, ainda repercute na Toca do Leão.

Na tarde desta quarta-feira, 20, dois dias depois de o árbitro do jogo, o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior, ter registrado em súmula que sofrera agressões do time baiano, o rubro-negro exibiu um vídeo na sala de imprensa em que aponta supostos erros do juiz da partida.

Quem exibiu o pequeno dossiê foi Luiz Felipe Grohs, um dos auxiliares de Caio Júnior. De acordo com Grohs, que exibiu as eventuais falhas em cerca de seis minutos, Gilberto Rodrigues teria incorrido, no total, em 11 erros.

O auxiliar do time baiano destacou o lance do gol de Renato Cajá, que fora anulado por causa de uma falta cometida por Marcelo Nicácio, e pênaltis que teriam sido sofridos por Dinei e por Luís Alberto, quando o Vitória já perdia por 4 a 1, no segundo tempo.

O rubro-negro aproveitou também para anunciar que usará as imagens para se defender das acusações contra o meia Renato Cajá, contra o meia-atacante Escudero e contra o técnico Caio Júnior, que serão julgados pelo STJD e poderão ser suspensos.

